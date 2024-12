Así es la temporada 2 de 'El juego del calamar': número de episodios y nuevos personajes

Hemos tenido que esperar tres años pero la espera ha valido la pena. Porque ya tenemos en Netflix desde el 26 de diciembre la segunda temporada de 'El juego del calamar'. Sí, la serie coreana que batió todos los récords y que provocó la explosión de k-dramas que tanto nos gustan hoy en día. Pero también la ficción más vista en la historia de Netflix. Se estima que solo 'El juego del calamar' produjera unos beneficios a la plataforma de casi 900 millones. Impactante, ¿verdad? En un principio no iba a haber segunda temporada, pero fue tal el éxito que Netflix tuvo que negociar con su creador, Hwang Dong-hyuk, para seguir ampliando la historia.

Porque es bien sabido que Dong-hyuk no ganó casi nada con la primera temporada. Firmó un contrato con Netflix que no le aseguraba participación en los beneficios. Así que esta nueva temporada, por supuesto, le va a reportar mucho más dinero que la anterior. Aceptó y creó no solo una trama para esta segunda temporada, sino también para una tercera, ya que se han rodado las dos a la vez. Aunque aún no hay fecha para esa temporada final. Suponemos que llegará en el último trimestre de 2025.

Personajes que vuelven

La primera temporada de 'El juego del calamar' terminaba con Gi-hun como único ganador del juego y de los millones de wones de premio. Pero en vez de usarlos para pagar sus deudas y tener una vida feliz, decide usarlos para hacer justicia. Y así lo explica Lee Jung-jae, el actor que lo interpreta en esta segunda temporada. "Su motivación es impedir que los organizadores del juego cometan sus atrocidades. Y vengarse. Ha cambiado mucho".

También regresa Wi Ha-jun, el actor que da vida al detective de policía Hwang Jun-ho. La última vez que le vimos, era disparado por su hermano, tras descubrir su identidad como jefe del juego, y le daban por muerto al caer por un acantilado de la isla. Pero en esta segunda temporada no solo descubrimos que no ha muerto, sino que está obsesionado con encontrar la isla del juego. Así que se unirá a Gi-hun para conseguir su objetivo. "En la primera temporada simplemente quería infiltrarme para buscar a mi hermano. Pero cuando mi personaje ve las atrocidades que se comenten con los participantes, se llena de rabia y siente responsabilidad como policía, así que en la segunda temporada su motivación pasa a ser detener el juego".

Lee jung-jae regresa en 'El juego del calamar' temporada 2.

Obviamente, también veremos a su hermano, el malvado Líder, interpretado por el popular actor de k-dramas Lee Byung-hun. En esta segunda temporada va a tener mucho más protagonismo. "Una vez que me pongo ese traje aterrador de ‘El líder', realmente me ayuda a meterme en la mentalidad del personaje. Especialmente para esta temporada, pusieron mucho trabajo en hacer el diseño de producción, que es alucinantemente grandioso y perfecto".

Veremos de nuevo al Reclutador, interpretado por Gong Yoo, y su historia se ampliará en el primer episodio de la temporada, revelando su cara más agresiva. Un personaje que comenzó como un cameo pactado con su amigo y creador de la serie, Hwang Dong-hyuk. "Si antes me sentía ansioso y nervioso, ahora lo siento aún más, pero creo que tengo curiosidad por las reacciones de los espectadores. Ya sea que lo disfruten o no, siento curiosidad por las diversas reacciones que surjan de esto. Después de trabajar durante mucho tiempo, sé que es raro que una serie sea del agrado de todos, así que creo que puedo disfrutar ese momento".

Y una de las vueltas más sorprendentes será la del amigo del protagonista, al que vemos sacar dinero de un cajero con él en la primera temporada. Su compañero de apuestas y de borrachera. "En la segunda temporada repiten algunos personajes secundarios que quizás no recuerde el público", explica el creador Dong-hyuk. "El mayor reto fue la primera y la última dirección que me dio el director. Tuve que pensar mucho en cómo expresarme de forma bonita. Tuve mucha presión". Así habla de su regreso Lee Seo-hwan, que da vida al personaje de Jung-bae.

Nuevos personajes

En la temporada 2 de 'El juego del calamar' llegan muchos nuevos personajes, ya que volveremos a los juegos. Uno de ellos, y que ha causado bastante polémica, es el de la chica trans Hyun-ju, que es interpretado por un actor cis, Park Sung-hoon. Pero aunque Netflix y el creador de la serie quisieron contratar a un intérprete trans, fue prácticamente imposible. "Casi no hay actores que sean abiertamente trans, y mucho menos abiertamente gays, porque desafortunadamente en la sociedad coreana actual, la comunidad LGBTQ + todavía está bastante marginada y más descuidada, lo cual es desgarrador".

Park Sung-hoon da vida a Hyun-ju, en la segunda temporada de 'El juego del calamar'.

Tendremos personajes con relaciones cercanas fuera del juego, como la de Park Yong-sik (interpretado por la estrella del hip-hop Yang Dong-geun) y Jang Geum-ja (a la que da vida la leyenda del teatro coreano Kang Ae-sim). Ambos son madre e hijo en la ficción. También estará presente Choi Seung Hyun, uno de los raperos más famosos de Corea; el actor de k-dramas Im Si-wan, que interpreta al jugador 333. O Lee Jin-wook, que entrará en el juego para poder salvar la vida de su hija con leucemia.

Cuántos episodios tendrá la temporada 2 de 'El juego del calamar'

'El juego del calamar' tuvo una primera temporada de 9 episodios. Y, pese a que el primero y el último eran demasiado largos y sobreexplicativos, funcionaba como un 'todo' perfectamente engrasado. Esta segunda temporada se reduce el número de capítulos, por lo que nos van a dejar con muchas ganas de más tras su final. Solo tendremos 7 episodios, aunque cada uno de una duración de una hora.

Todos llegan de golpe este 26 de diciembre, y van a ampliar mucho más la historia que vimos en la primera temporada, con nuevos juegos... y nuevos giros sorprendentes.