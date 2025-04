Los jueces de 'MasterChef' dan un inesperado palo a Broncano y RTVE por el horario de 'La Revuelta'

Este miércoles, La 1 ha vuelto a emitir 'La Revuelta' de David Broncano en prime time y late night tras la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona. Y el presentador recibía a tres de los rostros más emblemáticos de TVE: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz para promocionar 'MasterChef 13'.

Así, los jueces han vuelto al programa de Broncano aunque por primera vez en RTVE. Y pese a ello, no se han cortado nada en lanzar dardazos a la cúpula directiva de la cadena pública por los horarios de 'MasterChef' e incluso le han reclamado al presentador que acabe antes 'La Revuelta'.

"La última vez que te vimos estabas en otro sitio más chiquitito y estaba todo limpio y aseado, la mesa no tenía tanta mierda y tú no ibas como el palo de un gallinero", le soltaba Jordi Cruz a David Broncano al ver cómo tiene la mesa llena de objetos y se había manchado de chocolate al comer tarta. "Es que yo lo doy todo por TVE, vengo aquí y claro", se justificaba Broncano mientras Pepe Rodríguez le reconocía que ahora "llevamos la misma camiseta" al compartir cadena 'MasterChef' y 'La Revuelta'.

Tras ello, Pepe Rodríguez le decía a Broncano que había notado el cambio de 'La Resistencia' a 'La Revuelta' porque ahora era más serio. "Ahora eres más institucional, más de La 1", le soltaba Pepe. "¿Veis el programa?", les cuestionaba Broncano a lo que decían que sí. "No veis nada, Samantha tú no has visto el programa ni una vez", le replicaba el presentador.

"¿Quieres que te diga quién estuvo el otro día? Lo vi entero. Vino Dulceida y luego la del arpa", le respondía Samantha Vallejo Nágera. "Estaba viendo el programa y no dijiste ahora vienen los de 'MasterChef'", le recriminaba Jordi Cruz. "Pero pusimos un faldón", defendía Broncano. "Que pusiste a la del arpa y está bien pero nos retrasaste veinte minutos pájaro", le soltaba el chef catalán.

"David, cuídanos un poco", le solicitaba Pepe. "Si os he traído a que promocionéis 'MasterChef' que más queréis?", respondía David Broncano. "¿Vosotros decís antes de nosotros ha estado 'La revuelta' excelente programa?", cuestionaba el cómico. "Nosotros hacemos al contrario terminamos y decimos y ahora empiezan las mañanas de La 1", soltaba Pepe Rodríguez a modo de dardo por lo tarde que acaba el talent.

Los jueces de 'MasterChef' le piden a Broncano que acabe antes 'La Revuelta'

Tras ello, David Broncano les preguntaba que rivales tenían a nivel de audiencia y los jueces del talent reconocían que no lo sabían. "No lo sé, te lo digo la verdad. Otras veces es verdad que cuando hay formatos gordos en plan 'Gran hermano' o 'Supervivientes' digo vamos contra estos bestias. Pero hemos sido líderes en audiencia para ser un late night no está mal ehh", volvía a soltar Pepe Rodríguez lanzando otro dardazo.

Y 'La revuelta' no dudó en hacer un repaso a todos los rivales de 'MasterChef' en la noche del lunes. Después, Broncano se atrevía a preguntarles si habían tenido alguna polémica reciente como solía pasar con el talent y le contestaban que por ahora no. "Estamos muy calmados y estamos encantados con vosotros", aseveraba Pepe en alusión a que con las polémicas de 'La Revuelta' se han apaciguado las suyas.

Pero lejos de quedarse ahí, los jueces de 'MasterChef' volvían a soltarle un dardo tanto a TVE como al propio Broncano por acabar tan tarde su programa y hacer que el talent arranque más tarde aún. "¿Qué queréis que haga con el programa que acabe un poco antes habéis dicho?", les preguntaba Broncano. "¿A qué hora soléis acabar?", le contestaba Samantha. "Sobre las 23h", aseveraba el presentador. "Bueno el otro día eran y ....", le replicaba ella.

"No solo depende de mí. Bueno el lunes podemos hacerlo más corto, hay que hablarlo con la gente de programación pero si os viene bien a vosotros pues ya está", sentenciaba el presentador. "Pues eso que nos anuncies, que lo hagáis más corto y os vengáis un día a catar", concluía Samantha Vallejo-Nágera.