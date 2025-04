'Tardear' pierde a este rostro que se marcha a 'La Familia de la Tele', el 'Sálvame' de TVE

'Tardear' pierde a un importante rostro de su equipo de redacción, que pone rumbo directamente a 'La Familia de la Tele' de TVE, el nuevo magacín de las tardes de La 1 con todo el universo 'Sálvame'; que contará con María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand como presentadores y con el apoyo de Belén Esteban como colaboradora especial.

Esa pérdida se trata de Narcís Naudí, un periodista histórico de 'Sálvame' que, tras su fulminante cancelación, pasó a formar parte del programa vespertino de Ana Rosa Quintana; ahora en manos de Frank Blanco y Verónica Dulanto en su nueva etapa.

Sin embargo, ahora cierra una era no solo en 'Tardear', sino también en Telecinco después de doce años vinculado a la cadena. "Ha sido una suerte y un placer @tardeartv con todos ellos (y los que no salen)", empieza escribiendo en su despedida junto a varias fotografías con quienes han sido sus compañeros en los últimos tiempos.

"Me voy contento y agradecido por haber podido trabajar con unos compañeros tan maravillosos. Un equipo fantástico que se deja la piel día a día para sacar adelante este programa en el que yo he tenido libertad para intentar hacer los mejores vídeos posibles. Me voy de 'Tardear' pero les deseo todo lo mejor. Me voy también de Telecinco tras más de 12 años por esos pasillos", prosigue Narcís Naudí en su post.

Acto seguido, el profesional anuncia que, tras su adiós a Mediaset, emprende una nueva aventura: "Ahora empiezo con ilusión una nueva etapa con una nueva (o no) "familia"". Y esa familia no es otra que 'La Familia de la Tele' en TVE, lo que supondrá su reunificación con el equipo 'Sálvame' tras casi dos años.

Este nuevo programa para las tardes de La 1 arrancará el próximo 22 de abril y se rearmará de un nutrido grupo de colaboradores entre los que se mantienen rostros habituales de 'Ni que fuéramos' como Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés, Javier de Hoyos, Marta Riesco y Raúl Rodríguez. A ellos se sumarán dos caras muy conocidas de 'Sálvame' como Carlota Corredera y Nuria Marín. También se incorporan los periodistas Martín Bianchi y Silvia Taulés.