Solo El Gran Wyoming podría desarticular así a Ayuso con lo que pone sobre la mesa en 'El Intermedio'

Este martes, 1 de abril, 'El Intermedio' ha abordado la nueva confrontación entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. A raíz de esto, El Gran Wyoming ha vuelto a atizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, dando el motivo por el que, según él, a esta no "le gustan mucho las universidades públicas".

El origen del conflicto entre PSOE y PP está en la aprobación en el Consejo de Ministros de un real decreto para endurecer los criterios para la creación de nuevas universidades privadas. Sandra Sabatés comentó esta noticia en 'El Intermedio', señalando que "Isabel Díaz Ayuso ha hecho en la Comunidad de Madrid una apuesta clara por las universidades privadas", por lo que cree que "esta medida del Gobierno busca politizar la universidad".

Tras el vídeo de la presidenta madrileña atacando, una vez más, a Pedro Sánchez, Wyoming lanzó una pregunta al aire: "Entonces, ¿la política es sinónimo de mediocridad? Pues no sé si comparto este mensaje y eso que en boca de Ayuso cobra todo el sentido".

"Entonces habría que meter dinero en la universidad pública y no sacar la política de las aulas. Que, por cierto, recuerda a épocas pasadas que, además de tu carrera, te echabas otra de 200 metros…", bromeó el presentador de 'El Intermedio'. Siguiendo con la ironía, añadió: "Igual Ayuso no tiene un Máster en Gestión de Recursos Humanos, pero de lo que no hay duda es que es Doctora Honoris Causa en puyas a Pedro Sánchez".

Wyoming da los motivos por los que a Ayuso no le gusta la universidad pública

"No hay duda de que a la presidenta de la Comunidad de Madrid la universidad pública no le gusta mucho. Y no lo digo porque hace unos meses se negara a recibir 169 millones del Gobierno central para estos centros, que al final tuvo que aceptar por la presión de los rectores. Ni porque en la comunidad que preside haya más del doble de universidades privadas que públicas. Y tampoco que esta autonomía sea la que menos dinero destina por alumna a sus centros públicos", prosiguió Wyoming, dando las razones por las que a Ayuso no le gustan las universidades públicas.

"Esto lo digo porque siempre que puede deja claro que para ella la universidad pública, más que el templo del saber, es un nido de rojos. Hay que ver la manía que le tiene Ayuso a la universidad pública, y eso que la Complutense de Madrid la nombró alumna ilustre", sentenció el presentador, recordando el polémico nombramiento que provocó las protestas de los alumnos.