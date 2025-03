El Gran Wyoming define a Ayuso con las tres palabras más sentenciadoras posibles en 'El Intermedio'

Este jueves, 27 de marzo, Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada por Carlos Alsina en Onda Cero. El periodista ha puesto contra las cuerdas a la presidenta de la Comunidad de Madrid al sacar el tema de la situación legal de su pareja, Alberto González Amador. Sobre todo ello se ha pronunciado este mismo jueves El Gran Wyoming en 'El Intermedio'.

Durante la entrevista, Ayuso ha admitido que se equivocó al defender a su pareja. Y visiblemente incómoda ha insistido en desmarcarse por completo del presunto fraude fiscal cometido por su novio. Además, ha vuelto a presentarse como la víctima de una "operación de Estado" orquestada desde Moncloa.

"Si no hablo, y vuelvo a repetir que es un tema que no tiene que ver conmigo, porque no tiene nada que ver conmigo, eso es que estoy escurriendo el bulto, que no estoy dando la cara. Y si yo le cuento mi opinión al respecto es que estoy utilizando las instituciones", ha asegurado la presidenta madrileña en el programa 'Más de uno' conducido por Carlos Alsina.

Wyoming define a Ayuso como una "catedrática del embuste"

Tras analiza la entrevista en 'El Intermedio', Wyoming volvió a cargar contra Isabel Díaz Ayuso, a la que llegó a definir como una "catedrática del embuste". "Puede que Mazón sea mentiroso, pero es que, a su lado, Ayuso es una auténtica catedrática del embuste", sentenció el presentador del espacio de La Sexta.

Para desmontar a la política del PP, Wyoming sacó a relucir todas sus mentiras en el programa de Onda Cero en la sección 'Un, dos, tres, Ayuso miente otra vez'. En primer lugar, tal y como explicó Sandra Sabatés, Ayuso ha asegurado que su pareja "solo está investigada por fraude fiscal". "Mentira y se acabó. Señora Ayuso, no solo se trata de una multa… se le investiga por fraude fiscal, que conlleva cárcel, y por falsedad documental y corrupción en los negocios", le recordó el cómico.

En segundo lugar, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha defendido su teoría de que la imputación de su pareja se debe "a un complot del gobierno contra ella". Algo que también ha desmentido Wyoming: "La fiscalía actuó después de que los inspectores de Hacienda detectaran el fraude fiscal. Esa conspiración no existe, solo está en la cabeza de Ayuso".

La única verdad de Ayuso en su entrevista con Alsina

Alsina le ha recordado a la política que los problemas de González Amador "iban más allá de una simple multa". A lo que ella ha asegurado que "si se tratara solo de una multa de Hacienda no estábamos en esto". Una frase que no ha pasado desapercibida por el presentador, quien ha espetado: "Se le ha escapado una verdad. Con lo bien que iba ella…".

"Por primera vez en mucho tiempo ha dicho la verdad, así que ha perdido el premio que era un apartamento a Torrevieja. No creo que le importe, ya tiene un dúplex en el centro de Madrid", ha sentenciado con sorna El Gran Wyoming.