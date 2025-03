Silvia Intxaurrondo da sentencia a lo ocurrido con Ayuso y Alsina desde TVE y muchos lo piensan

Silvia Intxaurrondo se ha mostrado clara sobre Isabel Díaz Ayuso después de su entrevista con Carlos Alsina en 'Más de uno'. Así, la presentadora de 'La Hora de La 1' hablaba alto y claro sobre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de que "por primera vez reconociera que fue una equivocación dar explicaciones en sede oficial sobre la investigación a su pareja".

Durante su entrevista, Isabel Díaz Ayuso insistió en acusar a La Moncloa de estar detrás de una operación de Estado para destruirla utilizando el caso de su pareja, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal.

Tras escuchar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Alsina, Silvia Intxaurrondo no dudaba en cuestionarla. "Díaz Ayuso no salió a contestar a los periodistas, cuando el día 13 ella en un atril de la Comunidad de Madrid hace una declaración que tenía prevista y sin que nadie le pregunte ella empieza a largar sobre las informaciones que había sobre su novio que decían que era mentira y luego se demostró que eran acertadísimas", empezaba diciendo la presentadora.

"Otra cuestión que hay que añadir es que no es que su novio fuese a declarar voluntariamente, es que González Amador se negó a declarar ante la jueza", proseguía apostillando la presentadora de 'La Hora de La 1' antes de escuchar a sus colaboradores opinar sobre estas declaraciones de Ayuso en Onda Cero en las que todos tenían claro que fue un error lo que trató de hacer en su día al defender a un "particular".

Después, Lluís Orriols ponía sobre la mesa el comportamiento político que se ha hecho de esta cuestión tanto por Ayuso como por la oposición. "Se ha usado como una estrategia de desgaste a la presidenta de la Comunidad de Madrid", defendía el politólogo. "Quien da el primer paso es ella. Quien abre el melón es ella", le recordaba Silvia Intxaurrondo.

"Lo que está en cuestión ahora es si fue una metedura de pata o utilizó ese tipo de informaciones para enfangar sobre una información clara que era que su novio había reconocido un fraude fiscal a Hacienda", recalcaba Silvia Intxaurrondo ante un Lluís Orriols que trataba de poner el foco en como se ha utilizado este caso en la oposición asegurando que era algo muy feo lo que se ha hecho por utilizar a los familiares de los políticos.

Silvia Intxaurrondo alza la voz contra la "gravedad" de las palabras de Ayuso

Silvia Intxaurrondo y Ayuso en 'La Hora de La 1'.

Pero Silvia Intxaurrondo no se daba por vencida porque para ella era muy importante el papel que ha jugado en todo esto Isabel Díaz Ayuso. "Lo que sucede es que ayer nos encontramos con que un periodista le explica a la presidenta de una comunidad que de lo que se habla no es de una multa, si no que su pareja supuestamente habría defraudado tanto dinero como para que no quepa posibilidad de una multa sino que eso es una investigación penal", refrendaba la presentadora.

"Ayer asistimos a muchísimas cosas que pueden resultar a la audiencia extrañas. ¿Cómo una presidenta de una comunidad no puede saber lo que está sucediendo?", se preguntaba Intxaurrondo. "Bueno no puede saber...", se oía decir a los colaboradores. "Alsina acorrala a la presidenta sobre lo que piensa ella de los fraudes fiscales donde todo representante público debe ser absolutamente tajante y no lo es", reconocía Orriols.

Tras ello, Silvia ponía el foco en lo de la "operación de Estado". "El mismo día que Díaz Ayuso convoca a la prensa y usa el atril de la comunidad de Madrid para hablar de su novio sin que nadie le pregunte, ese día el PP sale a dar su apoyo con un tuit. Ella habla de una operación de Estado, que es hablar de una operación política de envergadura para eliminar a un rival político. Es gravísimo. No podemos acostumbrarnos a que se use en política este lenguaje grueso sin demostrar una sola prueba. La gravedad de alguien que acusa de una operación de Estado sin aportar pruebas...", sostenía Intxaurrondo.

"Es que es gravísimo, hay gente que si se ha creído el bulo cree que hay una operación de Estado en marcha con el objetivo de eliminar a Ayuso. Deberíamos centrarnos un poco en todas esas informaciones que atraviesan la actualidad, que no tienen prueba, y ahora olvidamos todo lo que se ha dicho pero que se ha podido quedar en la memoria de los espectadores que durante horas de tertulia vieron declaraciones como esa", concluía la presentadora.