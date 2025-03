Silvia Intxaurrondo clama la opinión compartida por muchos ante el salto del universo 'Sálvame' a TVE

María Patiño, Belén Esteban y otros rostros de 'Ni que fuéramos' desembarcarán próximamente en las tardes de TVE con el nuevo magacín que ya prepara La OSA Producciones. Y Silvia Intxaurrondo no ha evitado pronunciarse sobre 'La familia de la tele', el magacín vespertino que traerá el universo 'Sálvame' con un tono más familiar y de servicio público a la cadena.

La presentadora de 'La Hora de La 1' está de estreno, presenta su nueva novela 'Solas en el silencio', y en una reciente entrevista para Mundo Deportivo no ha dudado en sincerarse sobre todos los cambios que está viviendo TVE, incluida la remodelación de sus tardes. "Esto de la televisión y la radio llegó por casualidad. Me adapté al formato, lo aprendí, pero siempre he tenido esa espinita de escribir", comienza asegurando sobre su primera aventura literaria.

Silvia Intxaurrondo se pronuncia sobre el fichaje de María Patiño y Belén Esteban: "La televisión pública es para compañeros que aportan"

Fue más tarde cuando rompió su silencio sobre el nuevo formato que ocupará el hueco de 'El Cazador' y 'La Moderna' en las tardes de La 1, el cual contará también con Aitor Albizua, Inés Hernand, Lydia Lozano y otros rostros del casi extinto 'Ni que fuéramos', que echará el cierra para siempre en TEN este jueves. "Estoy deseándolo", sentencia Silvia Intxaurrondo sobre la llegada del universo 'Sálvame' al ente público.

"A mí me parece que la televisión pública es para compañeros que aportan y, sinceramente, bienvenido a todos aquellos compañeros que vengan a aportar su talento a la pública", asegura la periodista de TVE, recibiendo con las manos abiertas a los antiguos rostros de Telecinco, que prometen ofrecer unas tardes mucho más calmadas que de este último año en Quickie y TEN.

De hecho, RTVE ha iniciado una cuenta atrás que termina justamente este jueves 27 de marzo, día en el que María Patiño y compañía finalizan su etapa en 'Ni que fuéramos'. "Durante el horario de emisión de 'La Promesa' bailaremos con tacones rojos", asegura el teaser lanzado por la cadena, adelantando una posible promo de 'La familia de la tele' durante la emisión del serial de este jueves.