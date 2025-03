Silvia Intxaurrondo desmonta así los bulos en TVE y se convierte en lo más compartido del día

Silvia Intxaurrondo ha pasado de entrevistadora a entrevistada por un día. La presentadora de 'La hora de La 1' acudió este sábado, 22 de marzo, como invitada al programa 'Al cielo con ellas', conducido por Henar Álvarez. Lo hizo para hablar de su recién estrenada novela, 'Solas en el silencio', pero también aprovechó la ocasión para comentar la situación del periodismo actual en nuestro país.

Henar Álvarez le preguntó si considera que la actualidad es el mejor o el peor momento para ejercer el periodismo. A lo que la comunicadora vasca respondió que "creo que con todas las herramientas que tenemos, si las sabemos usar bien, probablemente es un buen momento. Sólo hay que utilizarlas". La entrevistadora hizo hincapié en los peligros que tienen las redes sociales y cómo los influencers se han convertido en referentes de la comunicación.

El peligro de las redes sociales para informarse

"Ya, hay gente que dice que no le cuadra mucho la información que encuentro en redes sociales. Igual no hay que buscarla ahí", opinaba Silvia Intxaurrondo. Además, recuerda que la generación actual de jóvenes es la que más se informa a través de las redes sociales: "El periodismo debe hacerse también entretenido. Es que ya probablemente, y es una responsabilidad que tenemos los profesionales, ya no haya que narrar las cosas de la misma manera. Esto es muy importante. El mismo formato no puede valernos desde hace 25 o 30 años, cuando no había redes sociales".

"Llevamos 30 años contándolo igual. Entonces, tenemos que ser nosotros los que busquemos nuevas maneras de narrar y entretener. Hay formatos que exigen unas formas rigurosas y otros en los que se pueden combinar con el entretenimiento y se cuenten de manera más relajada. Siempre con rigor y honestidad", continúa Silvia Intxaurrondo.

A raíz de esto, Henar Álvarez reconocía el peligro que puede llevar consigo buscar, más que información, datos afines para reforzar una idea. "Yo, siempre que busco informarme, quiero saber lo que está pasando. Al final, que me den la razón es muy sencillo. Todo el mundo conoce a qué perfiles de redes sociales seguir para sentirse identificado. Pero lo que pasa en la realidad, a veces, es incómodo y te enfrenta a tus propios prejuicios", confiesa la presentadora del programa nocturno de La 1.

Silvia Intxaurrondo: "Las mentiras y los bulos son lo que más daño ha hecho al periodismo"

En ese momento, mostró un vídeo en el que Silvia Intxaurrondo hablaba de los "pseudo-medios" de comunicación. Tras lo cual, le preguntó "qué había hecho más daño", si "las redes sociales o la prensa partidista". Sin pelos en la lengua, la periodista aseguró que "yo creo que las mentiras. Combatir un embuste no sabéis lo difícil que es. Una falsedad se lanza y tardas nada en montarla, porque no es verdad y no necesitas una justificación ni ningún argumento. Te lleva un segundo decirla. Para cuando tú quieres detectarla, dar argumentos, buscar la documentación y combatirla, porque crees que es así y te toca confirmarlo, esa mentira ya está corriendo por todas las redes sociales, la han recogido tres 'pseudo-medios' y hasta han hablado de ella los medios de verdad", lamenta.

"Claro, toca chequearla, lo que le da mayor amplitud. Por eso, la mentira y el bulo son lo que más daño ha hecho al periodismo. Así como la falacia de la equidistancia. Si ves que llueve a cántaros y uno te dice que no, tienes que decir que está lloviendo a mares, pero hay una persona que dice que no. Eso es lo que está pasando en este país", sentencia la periodista.

Un fragmento de apenas un minuto de la entrevista que le hizo Henar Álvarez a Silvia Intxaurrondo que se está compartiendo masivamente por las redes sociales hasta superar las 66.000 visualizaciones y los 8.000 'me gusta' en apenas unas horas en Tik Tok.