Silvia Intxaurrondo lanza la pregunta que muchos se hacen de la polémica con 'La Isla de las Tentaciones'

El fenómeno de 'La Isla de las Tentaciones' es tal que el PP ha querido subirse al carro y utilizar al reality de Telecinco al lanzar un vídeo en sus redes sociales para denunciar la supuesta corrupción del PSOE generado por IA llamado "La isla de las corrupciones". Un vídeo que han tenido que retirar tras el escándalo formado y la queja de República Dominicana. Un asunto sobre el que han debatido en 'La hora de La 1' y sobre el que Silvia Intxaurrondo lanzaba una clara pregunta.

El encargado de poner sobre la mesa el tema era Marc Sala. El presentador ponía en contexto al asegurar que "el PP ha lanzado contra el Gobierno un vídeo que ha resultado polémico, son unas imágenes generadas por IA con la estética y la música de un conocido reality de TV que se graba en República Dominicana y lo han tenido que retirar porque se ha molestado el país en cuestión, la República Dominicana que ha dicho que no les gusta que les vinculen con la corrupción".

Tras ello, eran todos los tertulianos de 'La hora de La 1' los que se manifestaban sobre esta polémica con el vídeo del PP a lo 'La Isla de las Tentaciones'. Todo mientras se podía leer un rótulo en el que se leía "ya no hay más imágenes para ti" parafraseando la célebre frase de Sandra Barneda a sus concursantes. Y en pleno debate, Silvia Intxaurrondo les lanzaba una pregunta a sus compañeros.

"¿Pero el responsable de esto quién es? Porque se genera una imagen negativa de la República Dominicana, que tiene un enfado de cuidado lógicamente, ¿pero el responsable de esto quién es? Vamos a poner nombres y apellidos. Porque lo que va a pasar en esta nueva era en la que hemos entrado es que vamos a necesitar que alguien se responsabilice de vídeos como este", empezaba señalando la presentadora.

"¿Entonces en este caso a quién le vamos a pedir la responsabilidad por este vídeo por el que la República Dominicana ha mostrado su enfado y el Gobierno español se ha tenido que disculpar?", cuestionaba Silvia Intxaurrondo. "Pues al PP", respondía Berna González-Habour. "Yo creo que el responsable se lo pedimos al PP, otra cosa es Silvia, y sería interesante saber, dentro del PP aunque fuera para sus asuntos internos saber exactamente, porque ya te digo yo que no solo es una persona, y ya os digo también que el autor no es Feijóo, que a mí me sigue costando asociarle con según qué cosas y este vídeo no le puede pegar menos", añadía Paloma Esteban.

Por otro lado, la colaboradora de 'La Hora de La 1' exponía que el PP ya ha entrado al barro habitual de las redes sociales. "Retiran el vídeo pero no piden disculpas y creo que tendrían que haberlo medido mejor y estoy convencida de que habrá dirigentes que cuando lo vieran diría qué estamos haciendo". Mientras que Jesús Maraña dejaba claro que la responsabilidad es del PP y el que lo lidera es Feijóo por tanto el principal responsable sería él.