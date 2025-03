Iñaki López pronuncia unos demoledores términos sobre Montoya tras la polémica del PP en 'Más vale tarde'

El Partido Popular ha revolucionado las redes con un vídeo creado a partir de Inteligencia Artificial en el que Pedro Sánchez, entre otros, aparecen como protagonistas de 'La isla de las corrupciones'. El clip, con el que la formación pretende atacar al gobierno, ha llegado hasta 'Más vale tarde', e Iñaki López no ha dudado en sentenciar quién sería Montoya en la política actual.

El fenómeno de 'La isla de las tentaciones' continúa traspasando fronteras y ha llegado en esta ocasión a manos de los políticos de nuestro país. "Se ve que no tienen nada mejor que hacer", comenzó sentenciando Cristina Pardo mientras introducía el clip con IA creado por la formación popular basado en el reality de tentadores y parejas.

Iñaki López sobre el vídeo generado por IA para atacar al gobierno: "No lo acabo de ver"

Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Koldo, Aldama o Cerdán son algunos de los rostros del gobierno mostrados al más puro estilo del programa, saliendo del agua o paseando por la playa al atardecer. "En todo caso debería ser la península de las corrupciones", subrayó Iñaki López antes de cargar de lleno contra los artífices de ese vídeo y el despropósito de las imágenes que habían utilizado para burlarse del ejecutivo.

Iñaki López en 'Más vale tarde'

"Ahora bien, tratar de atacar al Partido Socialista poniendo ese impresionante 'six pack' al presidente del gobierno no lo acabo de ver", comentó entre risas el presentador, haciendo referencia a la apuesta presencia con la que la Inteligencia Artificial ha recreado a Pedro Sánchez en bañador. "Si lo que pretendían era atacar a la imagen del presidente del gobierno... o incluso la de Ábalos, no es la mejor vía", aseguró el periodista.

"Por favor vamos a desgranar este maravilloso vídeo. Meses advirtiendo de los peligros de la IA y aquí tenemos al Partido Popular dándonos muestra", lamentó Iñaki López ante el resto de sus colaboradores. "Los populares con este vídeo han demostrado que se están sumando a una moda muy típica, por otro lado, de la ultraderecha o de los predicadores, de los bulos, de la desinformación", advirtió una colaboradora.

"Montoya sería Mazón, corriendo por la playa"

Y es que, en el vídeo se puede escuchar incluso la voz de Sandra Barneda anunciando el título de 'La isla de las corrupciones'. "En este vídeo no se verdaderamente quién hace de Montoya, ¿tú sabes quién Iñaki?", preguntó la periodista. "Pues Montoya será Mazón, corriendo por la playa...", sugirió el presentador entre risas.