El equipo de 'La hora de La 1' tiene que pedir perdón por su "error técnico" en directo: "No es excusa"

Los Sanfermines son, año tras año, una de las emisiones más seguidas de TVE. Y este 2025 no iba a ser menos, con audiencias superiores al 40% de cuota de pantalla. Sin embargo, este viernes 11 de julio, durante 'La hora de La 1' ha tenido lugar un fallo garrafal que ha obligado a su presentador, Marc Sala, a tener que disculparse en directo con los espectadores.

El matinal de TVE ha informado, como ya es habitual, del encierro del día. Pero lo que se vio en pantalla no fue la carrera de Jandilla, la celebrada este viernes, sino la del día anterior. Un error que ha generado las críticas de los seguidores más fieles, quienes no han dudado en comentar el lapsus en las redes sociales. Aunque el vídeo se emitió en su totalidad sin aclarar la confusión, no pasó desapercibida para la audiencia.

Tras ofrecer el parte médico de los heridos, Marc Sala entonó el mea culpa. "Bueno, unas disculpas porque hemos tenido un pequeño error técnico y el encierro que hemos visto para abrir el programa no era el de hoy, sino que era el de ayer. Os pedimos disculpas", lamentó el presentador. "Pero, no pasa nada porque lo podemos ver cien mil veces más el de hoy, disfrutar, comenta, que es lo que vamos a hacer ahora mismo con Bea", añadió, dando paso así a la sección que analizaría la carrera de este viernes 11 de julio.

Marc Sala entona el mea culpa: "Mis disculpas por el error. No es excusa"

Poco después, Marc Sala insistió en sus disculpas: "Mil disculpas porque por un error, pues hemos ofrecido para arrancar el programa el encierro de ayer, que es que además duraba lo mismo, pero bueno, no es excusa. Ahora sí, vamos a ver el de hoy". El motivo del error podría ser que ambos tenían la misma duración, como así ha explicado el periodista. Pese a esto, ha querido asumir personalmente el error.

Esta no es la primera polémica que ha tenido TVE durante su cobertura de los Sanfermines 2025 en Pamplona. Hace unos días, los presentadores Ana Prada y Julian Iantzi que se encargaron de la retransmisión del Chupinazo, tuvieron que hacer una rectificación tras su polémico error al hablar de la desaparición del primer lanzador del Chupinazo, Juan Echepare, que fue asesinado por la Falange en el mes de julio de 1936 por su defensa a la República, sin embargo, se refirieron a él como "desaparecido misteriosamente", provocando la queja de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.