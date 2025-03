El Gran Wyoming da en el clavo al desmontar lo que está pasando con Santiago Abascal y Vox en 'El Intermedio'

'El Intermedio' abría este martes por la noche declarando su más profundo rechazo a las últimas palabras de Santiago Abascal sobre la inmigración. El Gran Wyoming no dudó en arrancar la noche sentenciando al líder de Vox y desmontando su discurso racista sobre los menores extranjeros no acompañados a base de datos.

El espacio de La Sexta comenzó su emisión repasando la retahíla de titulares incendiarios que Abascal ha generado en su discurso sobre a los que se refiere despectivamente como "menas". "Este señor rechaza recibir más menores no acompañados porque, según él, los españoles están hartos de agresiones, machetazos y violaciones. ¿Nadie más ve aquí una obsesión?", comenzó señalando el presentador.

El Gran Wyoming ataca al racismo de Abascal y desmonta su discurso sobre los "menas" con datos

"El líder de Vox está las 24 horas del día criminalizando a los menores migrantes", sentenció el Gran Wyoming, asegurando que el líder de la formación ultraderechista no puede ocultar que destila "un claro mensaje racista". "Dice textualmente que los menas vienen como perros de presa a boicotearnos... en fin", continuó enumerando.

El Gran Wyoming en 'El Intermedio'

Sin embargo, el rostro de La Sexta no dudó en cargar de humor su cruzada contra el dirigente político. "Si hasta quiso prohibir los 40 principales... no sabéis lo que costó explicarle que allí no se acogen a menores extranjeros aunque siempre esté sonando Ana Mena", comentó entre risas antes de proponer una solución a la tanda de desinformación de Abascal.

"Contra el racismo y la intolerancia solo hay un arma efectiva: los datos. El 89% de los ex tutelados estudian o trabajan, y algo aún más interesante, el 20% estudian y trabajan a la vez", subrayó el Gran Wyoming contra el mensaje de odio del líder de Vox. "Pensad que no solo estudian y trabajan, sino que cuando llegan a casa también tienen que sembrar el terror por las calles", añadió con tono jocoso.

"Para todos los que hablan de la cultura del esfuerzo... eso es esforzarse. Llegar solo a un país, estudiar, trabajar... para los que apelan a la meritocracia, nada tiene más mérito que buscarte la vida cuando lo tienes en contra todo, incluso a los principales partidos de la oposición política", sentenció el conductor de 'El Intermedio' antes de acabar con firme recado.

"Y un último mensaje para aquellos que insisten en difundir bulos para fomentar el racismo y la exclusión: aquí están los datos que los desmienten. Son muy necesarios porque España y Europa en general se parece cada vez más al comedor de un colegio, lleno de gritos y de intolerantes", terminó añadiendo para arrancar la emisión.