En 'Sonsoles' se echan encima de Antonio Naranjo por lo que pronuncia de Miguel Ángel Revilla

'Y ahora Sonsoles' ha arrancado el programa de este martes con la noticia más sorprendente del día: la demanda del rey emérito, Juan Carlos I, a Miguel Ángel Revilla por atentar contra su honor. Y sobre ello han debatido en la tertulia de Sonsoles Ónega, con Antonio Naranjo a la cabeza.

Carlos García Miranda y María Manjavacas han roto lanzas a favor del expolítico preguntándose cómo es posible que el ex monarca decida demandar a Revilla mientras con Bárbara Rey o Corina no se ha atrevido. Pero Naranjo se ha despachado a gusto contra él: "Decías antes, María, que es muy inusual que un rey ponga una demanda a un expresidente autonómico, pero yo creo que es más inusual que un político en activo insulte al rey de España. Nos hemos acostumbrado a que salía gratis, hasta que este señor ha dicho 'hasta aquí hemos llegado', eligiendo a una persona representativa y no a una mamarracha como Corina".

"El señor Revilla me parece una de las personas más sobrevaloradas y más incontinentes que hay en España. Se cree que puede hablar de cualquier manera de todo el mundo y que no le pase nada", ha proseguido Antonio Naranjo, siendo implacable con el expresidente de Cantabria y celebrando que el emérito haya decidido emprender acciones legales: "Me parece fenomenal".

Antonio Naranjo sobre Revilla: "Ha elegido a Juan Carlos como excusa para ir de turné por los platós"

"Revilla va de hombre de Estado y no es ni hombre de su comunidad autónoma", ha añadido sin piedad. "Tenemos que aguantar que cada vez que abra la boca falte al respeto, insulte o veje a quien le dé la gana a él. Ha elegido a Juan Carlos como excusa para ir de turné por los platós y en esa dinámica se le calienta la boca y dice cosas que no tiene que decir. No se le puede llamar a nadie chorizo, fugado o corrupto", ha continuado sin paños calientes Antonio Naranjo.

Por su lado, Lorena Vázquez le ha contrariado y ha recordado que hubo investigaciones abiertas contra el emérito. "Cinco causas cerradas", le ha rebatido el tertuliano. "Por edad y por trayectoria se debería ser más generoso con el rey. Sin embargo, este país es más generoso con Puigdemont que con Juan Carlos", ha sentenciado Naranjo, sembrando más discordia en el plató de 'Y ahora Sonsoles', que se le ha echado encima.

"Es muy populista que entremos ahora en esto", le ha espetado Carlos García Miranda. "Estás mezclando", le ha recriminado Lorena Vázquez. "Es que es la verdad. Entiendo que os moleste la verdad pero es la verdad", ha confrontado Antonio Naranjo. "Será tu verdad, no es la verdad. Estás comparando cosas incomparables", le ha arreado la periodista catalana. Aun así, pese a ser incomparable, el colaborador ha seguido en sus trece: "Yo no he oído a Revilla hablar así de Otegui ni de Junqueras ni de Puigdemont".