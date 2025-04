Ana Rosa apunta con dureza contra lo que muchos aplauden de Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'

Pocos días antes de cumplir dos meses desde su regreso a las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana se ha sincerado sobre cómo ha sido retomar 'El programa de AR'. La antigua presentadora de 'Tardear' ha confesado en una entrevista para The Objective cómo se fraguó su salto a las tardes, su relación con el elenco de 'Sálvame' y en última instancia, ha aprovechado para mandar un recado directo a Silvia Intxaurrondo, su nueva competencia de las mañanas.

"Echaba de menos la política", confiesa la periodista en su más reciente entrevista con el citado medio, sin ocultar la alegría que ha experimentado al recuperar sus conocidos editoriales de actualidad con los que abre el matinal de Telecinco. Sin embargo, las mañanas han cambiado desde que despidió 'El programa de AR' en 2023, y nuevos espacios y perfiles han llegado pisando fuerte.

"Me parece perfecto que Silvia tenga derecho a expresar su línea editorial u opinión sobre los temas que sean. ¿Por qué si lo dice Silvia es muy lícito, y si lo hago yo no lo es?", ha expresado Ana Rosa Quintana sobre la conductora de 'La hora de La 1', pronunciándose largo y tendido sobre la "línea editorial" que según ella siguen todos los contenidos de RTVE durante el mandato de Pedro Sánchez.

"Yo trabajo en una empresa privada y ella en una pública", subraya la presentadora de Telecinco, señalando de lleno a la periodista. "Sabemos que TVE tiene su línea editorial, y en este momento está muy cercana al PSOE... Todos los gobiernos han intentado controlar RTVE", explica la comunicadora, insistiendo en que "la diferencia es que ahora es más obvio", según su criterio. Además, recordó cómo el primer trabajo de Intxaurrondo como presentadora fue precisamente en un formato de Unicorn Content, concretamente 'Un tiempo nuevo' en Cuatro.

Ana Rosa Quintana ha señalado cómo a su programa "no ha ido nadie del PSOE", pese a según explica, haber invitado al presidente del Gobierno a que acuda de nuevo. A su vez, ha clamado alto y claro contra la injerencia de su nombre en la cámara baja. "Hace poco, con Ione Belarra, me mencionaron. Pero no se dan cuenta de que eso no lleva a nada. Además, es injusto: yo no estoy en el Congreso para defenderme", espeta la antigua presentadora de 'TardeAR'.

Sobre 'TardeAR': "Hicimos un gran trabajo en un momento muy complicado para Telecinco"

"Si tuviéramos poder, las cosas serían muy distintas", subraya también en su entrevista para The Objective, desmintiendo que su espacio televisivo tenga tanta influencia como muchos señalan. Sobre quién tampoco ha evitado pronunciarse es sobre Sonsoles Ónega, cargando una vez más contra la competencia en "desigualdad de condiciones" que vivió al enfrentarse con 'Y ahora Sonsoles'. "Jugamos en ligas muy distintas", señala, haciendo referencia a cómo el espacio de Antena 3 se emitió sin bloques de publicidad.

"Hicimos un gran trabajo en un momento muy complicado para Telecinco. Modernizamos muchísimo el formato, no solo técnicamente, sino también en la manera de dirigirnos al público", aclara sobre sus 16 meses al frente de 'TardeAR' antes de regresar a las mañanas de la cadena. Y no ha evitado señalar el único error que cometió la cadena con su ambiciosa propuesta. "Suelen acertar, pero aquí se equivocaron. Empezábamos a las 17:45h y ellos a las 17:00h. Los temas de actualidad son prácticamente los mismos, los que ya han salido en los periódicos o en otros programas. Ahí teníamos una desventaja clara", asegura Ana Rosa Quintana.