La miniserie de Netflix de apenas cuatro capítulos que ha derrocado a 'El juego del calamar 2'

Lo hemos dicho muchas veces y seguiremos insistiendo las que haga falta. El fenómeno de 'El juego del calamar' sigue siendo uno de los más importantes de la historia de Netflix. No solo se ha convertido en el mejor estreno de la plataforma, con unos números de escándalo, sino que sigue manteniéndose firme semana tras semana.

Ya no solo con su segunda temporada, que continúa en el top10 en más de 70 países. Sino su primera temporada, que también ha subido posiciones y sigue haciendo unos datos increíbles. La serie protagonizada por Lee Jung-jae sigue teniendo cuerda para rato, pero en España no ha triunfado como se esperaba... Y dos series ya la han adelantado como las más vistas.

La primera de ellas es 'Machos Alfa', la ficción de los hermanos Caballero, que ha colocado su tercera temporada en lo más visto de la plataforma en nuestro país. Y, pese a que no ha logrado colarse en el top10 internacional de series en habla no inglesa más vistas, en España sí que ha liderado con comodidad. Pero es que, tras la serie protagonizada por Fele Martínez y Gorka Otxoa entre otros, tampoco aparece la serie surcoreana, sino una miniserie sueca de cuatro episodios que está disponible en Netflix. Estamos hablando de 'El Rastro' ('The Breakthrough' es su título original).

Protagonizada por Peter Eggers ('Jóvenes altezas') y Mattias Nordkvist ('La buena esposa'), se trata de un thriller nórdico con todos los elementos clave que han hecho popular a este género. Y es que además está basado en hechos reales. Uno de los casos de mayor vergüenza para la policía sueca, ya que tardaron en resolver el caso más de 16 años. Tampoco vamos a daros todos los detalles, porque la miniserie de Netflix lo relata todo a la perfección. Cuatro episodios de una tensión latente, una intriga de esas que hacen adeptos, y un acabado visual portentoso.

'El Rastro' se ha encaramado en la segunda posición de lo más visto en nuestro país de Netflix. Y, en internacional, ha conseguido escalar hasta la cuarta posición. Aunque siendo segunda también en series de habla no inglesa. Sus datos hablan por sí solos. Con la competencia que supone la serie de 'El juego del calamar', ha conseguido 28 millones de horas vistas, y cerca de 11 millones de visualizaciones en su primera semana. Además, es número 1 en cinco países y está en el top10 de cerca de 80. Un éxito encomiable, sobre todo con la competencia a la que se enfrenta.

Así es 'El Rastro' en Netflix

Tras 16 años sin resolver un impactante doble homicidio en Linköping (Suecia), un detective se alía con un genealogista para encontrar al asesino antes de que se archive el caso.