La inesperada serie española que destrona a 'El juego del calamar 2' como la más vista en Netflix

Los números de la segunda temporada de 'El juego del calamar' no pueden ser más de escándalo a estas alturas. Con solo tres semanas desde su estreno, no está bajando el nivel. En estos últimos siete días ha acumulado 188 millones de horas vistas además de 26 millones de visualizaciones, lo que es brutal para haber pasado veinte días desde su estreno.

La serie sigue en el top 10 en más de 70 países y se mantiene firme en otros tantos como la ficción más vista de Netflix, salvo en nuestro país. Actualmente, en España ha descendido hasta el puesto nº 4.

¿Qué serie es la número 1, la más vista de la plataforma en nuestro país? Ni más ni menos que la tercera temporada de 'Machos Alfa', nuestros machirulos favoritos, que también han llegado arrasando. La serie creada por los hermanos Caballero sigue funcionando en sus nuevos episodios y no ha perdido ni un ápice de su humor ni de su ingenio. Incorporando a nuevos miembros a su reparto, como Jon Kortajarena o Paloma Bloyd, 'Machos alfa' ha vuelto a convencer a crítica y público. Y la muestra es su liderazgo en Netflix España.

Aunque sus números no son tan espectaculares como su anterior temporada. Porque en 2024, la temporada 2 de 'Machos Alfa' debutó como la décima serie de habla no inglesa más vista de Netflix, con cerca de 900.000 visualizaciones. Y en su segunda semana escaló hasta la cuarta posición, sumando 2.600.000 nuevas visualizaciones. En esta nueva tanda de episodios no ha conseguido colarse en el top10 internacional de series más vistas en habla no inglesa. Y la última en la actualidad es la temporada 3 de 'Dubai Bling', que solo acumula 2.400.000 visualizaciones. Habrá que esperar una semana más a ver si 'Alpha males' (su título en inglés) consigue escalar posiciones.

Es verdad que la competencia está siendo realmente fuerte. Sobre todo por 'El juego del calamar', que se mantiene impertérrita en las primeras posiciones, y también con el auge de los k-dramas más de comedia, que también ocupan el top10. Incluso la serie 'La Palma' sigue acumulando visualizaciones y horas vistas semana tras semana.

Así es la tercera temporada de 'Machos Alfa'

Los 'Machos Alfa' descubrirán nuevos conceptos contrarios al feminismo como la machosfera o los incels. Santi entenderá que algunas mujeres tienden a evitar el compromiso. Por otro lado. Raúl se enfrentará a la anarquía romántica que practica Luz mientras se adapta a las tradiciones religiosas que han llegado a su vida.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero vuelven a retomar sus personajes en la tercera temporada.