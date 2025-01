Una miniserie de Netflix de solo cinco capítulos está arrebatando el primer puesto a 'El juego del calamar 2'

El año ha comenzado con fuerza en Netflix gracias a la llega imparable de una nueva temporada de 'El juego del calamar'. La serie coreana ha arrasado, como todos suponíamos y, aunque todavía no llega a los números de su primera temporada, sí que está alcanzado hitos cada día que pasa. Por ahora, se ha convertido en el mejor estreno de la historia de la plataforma. Tan solo dos semanas después de su llegada a Netflix, sigue siendo número 1 en 91 países, y acumulando 417 millones de horas vistas, además de 58 millones de visualizaciones. Y, obviamente, en segunda posición de series en habla no inglesa está la primera temporada. Eso sí, hay una miniserie de thriller que ha conseguido arrebatarle el primer puesto en algunos países: 'Te echo de menos'.

Estamos hablando de 'Te echo de menos', la nueva serie de Harlan Coben (que ya cuenta con otras ocho en Netflix), que acaba de estrenarse la primera semana de enero. Una ficción de solo cinco episodios perfecta para ver en maratón, y que se ha colado en el top10 de más de 80 países, siendo la segunda serie más vista, por ejemplo, en España. Obviamente sus números no pueden competir con la serie coreana. Pero en su primera semana ya tiene más de 80 millones de horas visualizadas, y cerca de 22 millones de visualizaciones totales. Unos números increíbles en esta época del año, y sobre todo, con la competencia tan dura que tiene.

Kat Donovan es la policía que peor lo pasa de todo Reino Unido. / NETFLIX

Rosalind Eleazar encabeza el reparto de 'Te echo de menos' como Kat Donovan. Una policía que está investigando el asesinato de su padre, a la ves que lidia con un caso de desaparición... y con un pasado tormentoso con su prometido. Ya solo con eso sabemos que no es una historia que vaya a cambiar vidas. Pero sí que va a estar repleta de giros de guion imposibles, y secretos inconfesables. De hecho, a lo largo de los cinco episodios, no entendemos cómo la protagonista no decide borrar a todo el mundo de su vida y empezar una nueva. No puede fiarse de nadie, ni confiar en nadie. Ni ella, ni nosotros.

Así es 'Te echo de menos' de Netflix

Hace once años, Josh, el prometido de la detective Kat Donovan y el amor de su vida, desapareció sin dejar rastro, y desde entonces no ha vuelto a saber de él. Un día, al mirar perfiles en una aplicación de citas, de repente ve su cara, y su mundo se desmorona de nuevo. La reaparición de Josh la obliga a sumergirse de nuevo en el misterio que rodea el asesinato de su padre y a desenterrar secretos de su pasado que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo.

Junto a Rosalind Eleazar, destacan Jessica Kate Plummer como Stacy Embalo y Richard Armitage como Ellis Stagger, quien ya había protagonizado para Netflix otra adaptación de Coben, 'Engaños'. El reparto también incluye a Lenny Henry como Clint Donovan, el padre de Kat; Steve Pemberton como Timberton; Charlie Hamblett en el papel de Charlie Pitts; Samantha Spiro como la enfermera Sally; Lisa Faulkner como Dana Fells; Matt Willis como Darrell y Mary Malone como Aqua Vanech.

'Te echo de menos', hay que reconocérselo, tiene un ritmo increíble. Aunque el primer episodio empieza flojo, en cuanto empieza a tejer su red de secretos y mentiras, es cuando mejor funciona. En la línea de las otras adaptaciones de Harlan Coben, encontramos un guión tramposo pero efectivo. Y todo se sustenta en la interpretación de Rosalind Eleazar. Ella es la mejor del reparto. Quizá junto a James Nesbitt. Un clásico de la interpretación británica, que da una lección una vez más. Sale poco, pero cuando sale, solo puedes mirarle a él. Su conversación en el museo con Kat es quizá el punto álgido de la serie.

Cierto es que el final es un poco apresurado. De haberlo dejado respirar más, podría haber sido mucho más satisfactorio. Da la impresión de que falta un episodio más para cerrar bien todas las tramas. Sobre todo después de dos giros de última hora que nos han dejado con boca abierta. Pese a ello, 'Te echo de menos' es un buen thriller. En la línea de las anteriores series del autor. Es decir, 'Safe,' 'No hables con extraños', 'El inocente', 'Bosque adentro', 'Por siempre jamás', 'Quédate cerca', 'Ni una palabra', y la más reciente 'Engaños'.