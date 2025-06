Si te gustó 'Adolescencia', esta miniserie británica es un éxito en Movistar Plus+ y dura menos de cuatro horas

Sabemos que Netflix es una plataforma experta en hacer series de true-crime que nos vuelan la cabeza. Ya solo el año pasado tenemos decenas de ejemplos. Pero no es la única plataforma que tiene en su catálogo este tipo de historias o de thrillers psicológicos con un toque realista. Porque la última serie así que esta arrasando, como diría Thalía, está en Movistar Plus+ y se llama 'Dos familias'.

Esta miniserie cuenta con una única temporada de cuatro episodios. 'Dos familias' está dirigida por Kate Hewitt y basada en la novela del autor superventas J.P. Delaney (autor de 'La chica de antes') nos llega directamente de Reino Unido. Una historia que se emitió en ITV a principios de año y que ahora está empezando a destacar en Movistar Plus+, tras estar disponible en la plataforma desde el mes de marzo.

La ficción británica que gustará a los espectadores de la aclamada 'Adolescencia' -también de Reino Unido-, cuenta con un reparto de alto nivel: James Norton ('Exmaridos') y Niamh Algar ('Mary & George') interpretan a una de las parejas. Mientras que James McArdle ('Sexy Beast') y Jessica Brown Findlay ('Downton Abbey') forman la otra.

Y es que la producción nos muestra cómo dos familias tienen que enfrentarse al hecho de que sus hijos no son sus hijos. Es decir, los intercambiaron en el hospital, y ahora tienen que decidir si quieren seguir criando al hijo que fue con ellos a casa, o a su hijo biológico. Con solo cuatro episodios, la trama combina una premisa familiar intensa con giros propios del thriller. Busca explorar la moralidad, el dolor y la crisis emocional derivada de un error fatal.

Se estima que ocurren entre 1 y 3 casos de niños intercambiados por cada millón de nacimientos, según estudios y registros médicos de países como Estados Unidos, Francia y Japón. Un estudio citado por The New York Times en 1998 estimaba que en EE.UU. ocurrían alrededor de 28 intercambios al año. Pero casi todos se detectaban rápidamente. En Japón, un caso famoso de 1953 no se descubrió hasta 60 años después, cuando un hombre hizo pruebas de ADN por curiosidad y descubrió que no era hijo biológico de sus padres.

Hoy en día la mayoría de hospitales implementan múltiples controles (pulseras, huellas, códigos) para evitarlo. Y, el propio protagonista James Norton ha hablado sobre ello en diversas entrevistas. Porque una de las principales críticas de la serie es su falta de realismo. "Quiero decir, mira, no quiero llevar la contraria [pero] las personas que dicen que es demasiado… ¡es drama!" dijo en el programa de radio Chris Evans’ Virgin Radio show. "Deja a los espectadores haciéndose una sola pregunta: si descubres que tu hijo no es tuyo, ¿cómo reaccionarías?", subrayó también en The Independent.

Toda la serie se filmó entre finales de 2023 y principios de 2024 en Cornualles, pero también en Mevagissey, un pequeño pueblo pesquero o en Mawgan Porth Beach. Que solo sean cuatro episodios juega muy a favor de la historia, dándole un ritmo perfecto, donde todo cada vez va a más, explotando poco a poco en un final de infarto. ¿Realista? No. Pero tampoco lo necesita. Además, la química entre los personajes es uno de los elementos principales que hace brillar a la serie. Los cuatro protagonistas además contaron en una entrevista para los BAFTA que se relajaban entre toma y toma haciendo surf o disfrazándose de ABBA por las noches.

De qué va 'Dos familias'

Ambientada en el bucólico condado de Cornualles, 'Dos familias' narra la pesadilla de dos parejas que descubren que sus hijos pequeños fueron intercambiados al nacer por un error cometido en el hospital. Ahora se enfrentan al cruel dilema: ¿nos quedamos con el niño que hemos estado criando o reclamamos a nuestro hijo biológico?