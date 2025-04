¿Tendrá segunda temporada la serie 'Adolescencia', el fenómeno de Netflix del que todos hablan?

'Adolescencia' es el nuevo e incontestable éxito de Netflix. La miniserie de cuatro capítulos creada por Stephen Graham y Jack Thorne está dominando la conversación en las últimas semanas. Su forma de reflexionar sobre varios problemas morales de nuestra sociedad actual han llamado la atención de todo el mundo. Además de su portento visual, al realizar los cuatro episodios en sendos planos secuencia. Sus audiencias en Netflix estas primeras semanas han sido brutales, rompiendo el récord de visualizaciones de una miniserie en la plataforma: 66 millones en dos semanas.

Pero es que en esta tercera semana, los números han seguido creciendo. Más de 116 millones de horas visualizadas, y mantiene 30 millones de visualizaciones. Sigue en el top10 de 93 países (es decir, todos los territorios donde está Netflix) y número en 74 de ellos. Un éxito arrollador que, por supuesto, ha traído la pregunta clave a la mesa: ¿habrá una segunda temporada? Ideada como una miniserie autoconclusiva, no había ninguna idea de continuar con la historia.

Pero los números son los números, y cuando algo arrasa de esta forma, las plataformas siempre quieren seguir explotándolo. En una entrevista de Variety con Stephen Graham y Hannah Walters (su mujer tanto en la serie como en la vida real), también productores con su compañía Matriarca, han discutido la posibilidad de continuar la historia de la familia vista en 'Adolescencia'. Y no parecen descartar (casi) nada. "Posiblemente, veamos cómo están las cifras", explicó Graham. "Pero sí, existe la posibilidad de desarrollar otra historia".

Mientras tanto, Walters, afirma que estaría encantada de volver a trabajar con Netflix "todo el día", aunque reconoce que "es difícil" continuar algo que ha tenido un impacto tan increíble. "Una precuela de 'Adolescencia', eso desde luego no va a ocurrir", confirmó, contundente. "Pero hay mucho recorrido en la historia original, y mucho potencial en volver a invertir en la naturaleza humana y explorar algo diferente. Pero sí, todo pinta bien… todos están contentos, digamos". El siguiente paso seguramente sea un acuerdo de la productora con la propia Netflix, algo similar a lo que ocurrió con Richard Gadd, creador de 'Mi reno de peluche', otro de los grandes éxitos de la plataforma.

"Cuando quieran tener esa conversación, mi puerta está abierta", explica Walters en la misma entrevista. "Ese parece, orgánicamente, el camino natural, pero ya veremos". Y es que su productora Matriarch está, sin duda, viviendo su gran momento, cinco años después de su creación en 2020. Desde entonces, la productora ha realizado una película nominada al BAFTA —el thriller en tiempo real 'Boiling Point' (también rodada en una sola toma y también dirigida por Barantini)—, una serie derivada para la BBC, la recientemente estrenada 'Mil golpes' para Disney+, sobre el boxeo en el Londres victoriano, y ahora 'Adolescencia'.

¿Cuál sería la mejor idea para continuar? Quizá seguir al policía Luke Bascombe, interpretado por Asher D, y convertir la serie en una antología sobre diferentes casos de adolescentes problemáticos. Aún queda por ver si finalmente se llegará a un acuerdo, pero desde luego, Netflix (y el público) quieren más historias como esta. Y es que 'Adolescencia' ha traído a la mesa un debate necesario sobre la comunicación entre adolescentes y sus padres. Así lo ha explicado Hannah Walters, sobre la cantidad de mensajes que reciben de gente joven. “Muchos de los mensajes han venido, de hecho, de jóvenes, diciendo: 'Gracias, porque me has permitido poder hablar con mis padres sobre algo que no sabía cómo abordar'".