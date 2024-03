La aclamada película de ‘Downton Abbey’ que puedes ver gratis por TV hoy, sábado 30

Esta Semana Santa nos está dando muchas alegrías en el formato televisivo. Porque en cuanto al tiempo, y eso que echábamos mucho de menos la lluvia, no nos está dejando ni un respiro. No solo hemos podido volver a disfrutar de clásicos como ‘Ben-Hur’, una fija en todas las Semanas Santas. Sino que además podemos ver al completo la trilogía de ‘El Hobbit‘ gracias a Cuatro. Y este sábado 30 de marzo, también podemos volver a nuestra villa británica favorita. ‘Downton Abbey‘ está de vuelta, y TVE emite esta noche a las 22.05 horas la primera de sus dos películas.

La serie se mantuvo en antena en Reino Unido durante 6 temporadas, es decir, desde 2010 hasta el 25 de diciembre de 20215. Tras ese esperado final, llegaron dos películas más. Una en 2019, llamada simplemente ‘Downton Abbey’, que es la que podremos ver en TVE y en RTVE Play; y su secuela, ‘Downton Abbey, una nueva era’, que llegó a los cines en 2022. Ganadora de 3 Globos de Oro y de 16 Premios Emmy, se convirtió en la serie internacional más nominada en la historia de los Emmy. Un hito que muestra el impacto cultural tan grande de una serie como esta. Su creador, Julian Fellowes, también es el responsable de otras series de época como ‘Belgravia’ o ‘La edad dorada’. Y allá por 2013, confesó que no veía a su serie ‘Downton Abbey’ durando demasiado tiempo. «Hay cosas que duran 20 años, ¿verdad? Pero no veo a ‘Downton’ siendo una de ellas», explicó al New York Times.

Pero ahora que sabemos que habrá una nueva temporada (y que se está rodando en el más absoluto secreto), quizá se precipitó al decirlo. De estrenarse esta nueva temporada el año que viene, su serie ya tendría 15 años de antigüedad. Peligrosamente acercándose a las dos décadas… Nunca digas nunca.

‘Downton Abbey’, una de las mejores series británicas de la historia.

Un reparto increíblemente británico

Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern regresan retomando sus papeles como los regentes de Downton Abbey, interpretando a Lord Grantham y Lady Cora. Obviamente también tenemos de vuelta a la malhumorada Lady Violet, brillantemente interpretada por Maggie Smith, papel que le valió 3 Premios Emmy y un Globo de Oro. Junto a ella, regresan Michelle Dockery, Allen Leech y Laura Carmichael en los papeles de Mary, Tom y Edith.

El servicio sigue liderado por la señora Hughes, interpretada por Phyllies Logan; y acompañada por Carson (Jim Carter) y el nuevo mayordomo de la casa, Barrow (Robert James-Collier) junto al señor y la señora Bates (Brendan Coyle y Joanne Froggatt). Por su parte, Penelope Wilton da vida a Isobel Crawley.

¿Y qué nuevos fichajes nos trae la película? Aterrizan en la creación de Julian Fellowes Geraldine James como la Reina María y Simon Jones como Jorge V. Además de una institución británica como es Imelda Staunton, que da vida a Lady Bagshaw, junto a la actriz Tuppence Middleton, que interpreta a su doncella Lucy.

¿De qué va ‘Downton Abbey’?

Año 1927. La familia Crawley y su carismática servidumbre se preparan para el momento más crucial de sus vidas. Una visita del rey y la reina de Inglaterra desatará una situación de escándalo, romance e intriga que pondrá en peligro el futuro de Downton…