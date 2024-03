Dónde ver la trilogía completa de ‘El Hobbit’ esta Semana Santa por TV en abierto

J.R.R. Tolkien quizá sea fácilmente una de las figuras más importantes del mundo literario. Creador de la saga de ‘El señor de los anillos‘, su estilo y su fantasía épica ha sido imitada y reverenciada durante años. Pero tuvimos que esperar hasta 2001 para tener una adaptación cinematográfica a la altura. Gracias a Peter Jackson, vivimos una trilogía inigualable, que aún hoy en día es recordada como una de las cumbres de la historia del cine. Pero, ¿por qué abandonar la Tierra Media si podíamos seguir viendo historias de lo creado por Tolkien? Así que unos años después nos llegaría la trilogía de ‘El Hobbit’, con Martin Freeman dando vida a Bilbo Bolsón, el protagonista. ¿Y qué mejor momento que hacer maratón esta Semana Santa lluviosa?

Cuatro nos ayuda emitiendo la trilogía de películas este fin de semana. Así, ‘El Hobbit: un viaje inesperado’ se emite hoy viernes 29 de marzo a las 15.30 horas. El sábado 30 de marzo le tocará el turno a la segunda parte: ‘El Hobbit: la desolación de Smaug’. Y el domingo 31, la épica parte final. Es decir, ‘El Hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos’. Aunque presumiblemente serán las versiones estrenadas en cine, y no las versiones extendidas. Volveremos a encontrarnos con Gandalf, interpretado de nuevo por Ian McKellen (único intérprete de la trilogía original en ser nominado a los Oscar), o con Legolas, que hace su aparición a partir de la secuela, con Orlando Bloom retomando el papel.

Bilbo Bolsón, a punto de enfrentarse a un dragón gigante.

La trilogía vuelve a tener a Peter Jackson al mando. Aunque no siempre fue así. En un principio, Guillermo del Toro fue el director elegido para llevar la adaptación del libro infantil de Tolkien a buen puerto. Pero debido al continuo retraso en la filmación, tuvo que apartarse del proyecto. «Después de casi dos años viviendo, respirando y diseñando un mundo tan fascinante como la Tierra Media de Tolkien, debo con gran pesar dejar de encabezar esas maravillosas películas», afirmó en una carta abierta.

Peter Jackson toma las riendas (a medias)

El director neozelandés de la trilogía de ‘El señor de los anillos’, que hasta ese momento ejercía solo de productor, decidió dar un paso al frente. Así, Peter Jackson tomó las riendas del proyecto, ampliando el libro original con mucho material escrito por Tolkien sobre la Tierra Media. Y precisamente esa es la crítica más repetida de los detractores de esta nueva trilogía. ¿Cómo es posible que un libro de no más de 400 páginas, un cuento infantil que escribió el autor británico para divertir a sus hijos, tuviera una adaptación de cerca de 600 minutos?

Peter Jackson tomó material de todo el lore creado por Tolkien, además de creaciones originales (ahí está el papel de Tauriel, interpretado por Evangeline Lilly), para dar forma a esta saga épica. La aparición de Gollum en la primera parte es uno de los puntos álgidos de la trilogía, al igual que el personaje de Thorin Escudo de Roble. Sobre todo gracias a la brillante interpretación de Richard Armitage (mención especial a su actor de doblaje Juan Carlos Gustems, que hace un trabajo espléndido).

Peter Jackson, un hobbit más.

Aunque la trilogía abusa demasiado del CGI, a diferencia de la saga de Frodo, tiene varias escenas rodadas milimétricamente. No tuvo el reconocimiento que sus predecesoras, pero en taquilla cumplió con creces. Es verdad que fue de más a menos (la primera recaudó más de 1.000 millones, mientras que la tercera sufrió para superar los 900), pero ha ido encontrando una base de fans fieles, y al final es una gran saga de aventuras.

Una trilogía fallida

“Porque Guillermo del Toro tuvo que irse y yo salté y tomé el relevo, no retrasamos el reloj un año y medio para darme ese tiempo de preparación para diseñar la película, que era diferente a la que él estaba haciendo. Fue imposible, y como resultado de ello empecé el rodaje con la mayor parte de la película sin preparar«, explicó Peter Jackson sobre sus problemas con la trilogía.

La productora principal del proyecto cuando estaba Guillermo del Toro era MGM, pero sus problemas financieros no dejaban de retrasar continuamente el rodaje. Tras la salida del director mexicano, y el regreso de Peter Jackson a la Tierra Media, todo tuvo que hacerse deprisa y corriendo. Y es verdad que se nota en el resultado final. La trilogía de ‘El señor de los anillos’ le llevó ocho años de su vida, y rodando las tres películas de forma simultánea. Una superproducción como pocas veces se ha visto en el cine. Pero la trilogía de ‘El Hobbit’ se completó en tan solo la mitad de tiempo, y con muy poco margen de maniobra.

“Vas al set e improvisas, tienes estas escenas imponentemente complicadas, sin storyboards, y te lo inventas ahí mismo […] Me pasé todo el rodaje de El Hobbit con la sensación de que no la estaba controlando […] incluso desde el punto de vista del guion, Fran [Walsh], Philippa [Boyens] y yo no tuvimos los guiones completamente escritos para nuestra satisfacción así que era una situación de mucha presión», confesó el director en una entrevista a The Guardian.

Pese a todo, Peter Jackson consiguió levantar la trilogía, recaudar cerca de 3000 millones en taquilla, y darnos alguna escena para el recuerdo. Porque al final, el que tuvo, retuvo. Es así el dicho, ¿verdad?

¿De qué va ‘El Hobbit: un viaje inesperado’?

La aventura sigue el viaje de Bilbo Bolsón, que se embarca en una épica búsqueda para recuperar el tesoro y el reino de Erebor. Aunque su objetivo es la Montaña Solitaria de Oriente, primero debe escapar de los túneles de los trasgos, donde Bilbo se encuentra con la criatura que va a cambiar su vida para siempre, Gollum.

¿De qué va ‘El Hobbit: la desolación de Smaug’?

Tras sobrevivir al inicio de su inesperado viaje, la compañía sigue hacia el este y se encuentra por el camino con Beorn, el cambiador de piel, y con un enjambre de arañas gigantes en el peligroso monte Mirkwood. Tras evitar que los elfos del bosque los capturen, los enanos prosiguen su viaje hacia Ciudad del Lago y finalmente llegan a la Montaña Solitaria. Allí deben enfrentarse al mayor de los peligros: el dragón Smaug.

¿De qué va ‘El Hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos’?

Después de haber recuperado el reino del Dragón Smaug, la Compañía ha desencadenado, sin querer, una potencia maligna. Un Smaug enfurecido vuela hacia la Ciudad del Lago para acabar con cualquier resto de vida. Obsesionado sobre todo con el reino recuperado, Thorin sacrifica la amistad y el honor para mantenerlo mientras que Bilbo intenta frenéticamente hacerle ver la razón por la que el hobbit toma una decisión desesperada y peligrosa.

Pero hay aún mayores peligros por delante. Sin la ayuda aparente del mago Gandalf, su gran enemigo Sauron ha enviado legiones de orcos hacia la Montaña Solitaria en un ataque furtivo. Cuando la oscuridad se cierna sobre ellos, las razas de los Enanos, Elfos y Hombres deben decidir si unirse o ser destruidos. Bilbo se encontrará así en la batalla épica de los Cinco Ejércitos, donde el futuro de la Tierra Media está en juego.

Pero si no conseguís verla este fin de semana en Cuatro, no hay que preocuparse. Las tres películas de ‘El Hobbit’ están disponibles, y en 4K, en Prime Video.