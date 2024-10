Hoy 5 de octubre puedes ver gratis una de las últimas películas de Maggie Smith en televisión

El pasado 27 de septiembre nos dejó la mítica actriz Maggie Smith a la edad de 89 años. Una de las actrices más reconocidas de Reino Unido, ganadora de dos Oscar, varios Globos de Oro, Premios Emmy e incluso un premio Tony. Muchos la conocerán por ser la profesora Minerva McGonagall en la saga de películas de Harry Potter. Pero lo cierto es que Maggie Smith ya tenía una dilatada carrera que abarcaba varias décadas. Entre sus películas más conocidas, encontramos ‘Un cadáver a los postres’, ‘Sister Act’, ‘California Suite’ o ‘Gosford Park’. Y, sobre todo, en los últimos años, su participación en la ya legendaria serie ‘Downton Abbey‘. Hoy 5 de octubre, para honrar a la actriz, TVE emite la última de las películas derivada de la popular serie. Estamos hablando de ‘Downton Abbey: una nueva era’, y podremos verla a partir de las 22.05 horas.

Ganadora de 3 Globos de Oro y de 16 Premios Emmy, ‘Downton Abbey’ se convirtió en la serie internacional más nominada en la historia de los Emmy. Un hito que muestra el impacto cultural tan grande de una ficción como esta. Hasta ‘Los Simpson’ la parodiaron en uno de sus capítulos. Su creador, Julian Fellowes, también es el responsable de otras series de época como ‘Belgravia’ o ‘La edad dorada’. Y allá por 2013, confesó que no veía a su serie ‘Downton Abbey’ durando demasiado tiempo. «Hay cosas que duran 20 años, ¿verdad? Pero no veo a ‘Downton’ siendo una de ellas», explicó al New York Times.

Pero todo parece indicar que se precipitó. No solo porque ya han pasado catorce años desde el estreno de su primera temporada, sino porque hay una rodándose en secreto desde hace varios meses. Incluso una tercera película que cierre la trilogía, con fecha de estreno fijada en septiembre de 2025.

Esta secuela de la película estrenada en 2019 tuvo mucho mejor recibimiento por parte de la crítica. Sobre todo porque se siente mucho más cercana al espíritu de la serie original. No solo visualmente, sino por las tramas secundarias que genera. Incluso podría tener algo de cercanía a ‘Gosford Park’, película de comienzos de los 2000. Otro de los aciertos es su ubicación en el sur de Francia. La villa que hereda en Francia la condesa viuda, es decir, Maggie Smith, es la excusa perfecta para nuevas historias que nos hacen reencontrarnos con lo que nos encandiló de la serie. Además, tenemos la banda sonora creada por John Lunn, que es perfecta para la ocasión.

Así es ‘Downton Abbey: una nueva era’

Violet, la condesa viuda de Grantham, ha heredado una villa en el sur de Francia de un viejo amigo. Mientras tanto, un cineasta obtiene el permiso de Mary para rodar una película en Downton Abbey. Robert piensa que tener actores y actrices dando vueltas, maquillados, es una idea terrible, pero otros miembros de la familia, y los sirvientes, están encantados con la idea. Para perderse la «película espantosa» de Mary, como la llama Robert, algunos miembros de la familia viajan al sur de Francia para resolver el misterio de por qué el amigo de Violet le dejó una villa.

En cuanto al reparto, volvemos a encontrarnos a Hugh Bonneville como Robert Crawley, Conde de Grantham; a la mencionada Maggie Smith como Violet Crawley, Condesa viuda de Grantham; Michelle Dockery como Lady Mary Talbot; Elizabeth McGovern como Cora Crawley, Condesa de Grantham. También regresan Laura Carmichael como Lady Edith Pelham, Marquesa de Hexham; Jim Carter como Charles Carson, ex mayordomo de Downton o Phyllis Logan como Elsie Hughes, ama de llaves.

A la fiesta se unen Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye y Dominic West. Este último tiene experiencia en series de época gracias a su brillante interpretación en las últimas temporadas de ‘The Crown‘. Pero la sigue destacando por encima de casi todos es la eterna Maggie Smith. ‘Downton Abbey: una nueva era’ es su penúltimo trabajo. Este año tiene pendiente de estreno ‘El club de los milagros’ junto a Laura Linney y Kathy Bates.