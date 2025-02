La miniserie de 5 capítulos que arrasa en Netflix y debes ver si te gustó 'La chica de nieve 2'

Netflix sigue siendo una de las plataformas que más apuestan por el género del thriller y del true crime. Tenemos grandes ejemplos en los dos bandos. Desde 'El cuerpo en llamas' hasta 'El caso Asunta', pasando por la reciente 'La chica de nieve' que acaba de estrenar su temporada 2 este pasado 31 de enero. Y, aunque no ha conseguido alcanzar el éxito arrollador de su primera temporada, sí que sigue siendo una de las ficciones más interesantes de Netflix. Basada en la popular saga de libros de Javier Castillo, esta nueva temporada adapta 'El juego del alma', y vuelve a contar con Milena Smit dando vida a la periodista Miren Rojo.

Aunque un poco más deslavazada que su anterior temporada, la tensión y el misterio siguen de la mano, en una historia que nos recuerda a la película de Sandra Bullock ‘Asesinato 1, 2, 3…'. Y el público ha vuelto a responder, pero no con el mismo entusiasmo, y se nota en los números que comparte Netflix cada semana. Si la primera temporada consiguió en su primera semana de estreno la friolera de 31,8 millones de horas reproducidas, esta nueva tanda de episodios se ha quedado muy por debajo, con tan solo 9,5 millones de horas vistas, casi la tercera parte. Además, no ha conseguido liderar el top de series en habla no inglesa más vistas de la plataforma. Actualmente se encuentra en un noveno puesto bastante alejado de lo que se esperaba de ella.

Pero entonces, ¿quién se encuentra en lo más alto del ranking? Ahí descubrimos un nuevo ejemplo del noir nórdico que tanto nos gusta. 'Los crímenes de Are' ha conseguido, en su primera semana, encaramarse a lo más alto de lo más visto de Netflix. Una serie que, además, ha arrebatado el primer puesto al k-drama 'Héroes de guardia', que parece que dominaría la lista durante varias semanas. 'Los crímenes de Are', tomando sus números, se situaría también como la segunda serie más vista en todo Netflix, incluyendo las de habla inglesa. Una muestra de lo mucho que gustan este tipo de thrillers entre sus suscriptores.

8.800.000 visualizaciones

31.900.000 horas vistas

Número 1 en 26 países

Top10 en 70 países

Unos números de escándalo para una miniserie de 5 capítulos que se basa en la popular saga literaria de la escritora sueca Viveca Sten. La autora ha vendido más de 10 millones de copias de sus libros, y estos han sido traducidos a más de 40 idiomas. Es decir, era una adaptación muy esperada por los fans del género. Y Netflix no ha defraudado. "'Los crímenes de Are' significa mucho para mí, y estoy emocionada de que la serie vea la luz en una plataforma líder como Netflix. Es emocionante ver a los personajes cobrar vida gracias a actores tan talentosos. Mi sueño es que la serie sea tan popular y exitosa como lo han sido los libros, tanto en Suecia como en el extranjero". Así de entusiasmada se mostró Viveca Sten en unas declaraciones para Netflix.

Netflix nos trae un nuevo thriller repleto de misterio. / Netflix

Y es que la autora también ejerce de productora ejecutiva. En 'Los crímenes de Are' tenemos asesinatos, desapariciones y una estación de esquí. Por momentos incluso nos puede recordar a la gélida trama de la última temporada de 'True Detective'. O a esos thrillers de tarde que vemos durante la hora de la siesta. Lo que difiere en este nordic noir es su puesta en escena y su ambientación, siempre embriagando al espectador y sumergiéndolo de lleno en la trama, repleta de giros de guion. Joakim Eliasson y Alain Darborg son los encargados de dirigir la serie a partir de los guiones escritos por Karin Gidfors y Jimmy Lindgren.

Obviamente, la protagonista Hanna Ahlander (Carla Sehn) es una policía retirada que tendrá que aliarse con un oficial de la policía local para desentrañar el misterio de la desaparición de una esquiadora. Sus métodos diferirán, como siempre, y tendrán que aprender a trabajar juntos para llegar al final de la investigación. Completan el reparto Kardo Razzazi y Charlie Gustafsson, Francisco Sobrado, Amalia Holm, Frida Argento, Agnes Kittelsen, Jon Øigarden, Robin Stegmar, Olle Sarri, Samuel Astor y Moa Gammel.

Así es 'Los crímenes de Are'

Una policía de Estocolmo sometida a una investigación interna se va a una estación de esquí para desconectar, pero la desaparición de una chica la obliga a volver al trabajo.