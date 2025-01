Así es 'Machos Alfa 3', la serie de Netflix de los creadores de 'La que se avecina': Nuevos personajes, número de capítulos y tramas

No hemos tenido que esperar demasiado para volver a disfrutar de una de las series más divertidas de Netflix. Creada en 2022 por los hermanos Caballero, responsables de 'La que se avecina' o 'Muertos S.L.', ya tenemos tercera temporada de 'Machos alfa'. Ya sorprendió con sus primeros capítulos con su humor marca de la casa, pero un poco más evolucionado que de costumbre. Si ha habido una crítica persistente en 'La que se avecina', es ese humor rancio que, aunque cree que está riéndose de lo que plantea, realmente acaba convirtiéndose en ello. Ahí está la prueba del personaje de Amador.

Pero, por suerte, en 'Machos alfa' no pasa, o al menos, no tan descaradamente. Aquí vemos a los personajes con claridad. Vemos sus miserias, y la historia no trata de edulcorarlas en ningún momento. Porque lo bueno que tiene la serie es el equilibrio entre sus cuatro protagonistas. Por supuesto gracias a las magníficas interpretaciones de Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez. ¡Menudos cuatro! Su amistad traspasa la pantalla y llega hasta parecer real (y hasta donde sabemos, los cuatro actores se llevan muy bien).

Además, en la tercera tanda de 'Machos Alfa' se unen al reparto cuatro grandes fichajes: Marta Hazas (‘Velvet’), Paloma Bloyd (‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Perdona si te llamo amor’), Jon Kortajarena (‘Alta mar’, ‘El Inmortal’) y Macarena Gómez (‘Sagrada Familia’, ‘30 monedas’).

En esta tercera temporada que llega con sus diez capítulos este 10 de enero a Netflix, todo sigue subiendo. 'Machos alfa' ya encontró su identidad a comienzos de la segunda temporada, y en estos nuevos episodios no hace otra cosa que explotarla todo lo posible. Situaciones delirantes, y momentos que ponen contra las cuerdas a sus protagonistas. Pedro sigue empeñado en recuperar a su novia; Luis tiene que lidiar con el divorcio de sus padres... y con una hija trans; Santi con que su hija esté saliendo con lo que el calificaría como 'señoro', y Raúl con la nueva vida de su ex Luz.

Si hay una cosa que ha conseguido mejorar esta nueva temporada, y que ya fue consiguiendo la anterior, es el equilibrio. Equilibrio entre temas y, sobre todo, entre personajes. Porque ellas han ido ganando un protagonismo más que merecido. Raquel Guerrero, María Hervás, Kira Miró y Paula Gallego son las contrapartes de nuestros machirulos favoritos, y se agradece que sus personajes cada vez estén mejor escritos y construidos. Sí que es verdad que sigue habiendo chistes que no acaban de funcionar, y que la serie por momentos se cree más inteligente de lo que es. Pero siempre acaba volviendo al redil.

María Hervás y Fernando Gil en la temporada 3 de 'Machos alfa'. / NETFLIX

Porque al final 'Machos alfa' se desarrolla en una zona muy cómoda. No innova demasiado, así que prefiere seguir en su línea de siempre, haciendo buena comedia costumbrista pero sin pasarse. Aunque en esta tercera temporada sí que tenemos una pequeña evolución, hacia los últimos episodios, en los que la cosa se pone un poco seria. Al final ese es el truco de este tipo de comedias emotivas: saber mezclar el humor absurdo con momentos sinceros y sentimentales. 'Ted Lasso' o 'Terapia sin filtro', ambas en AppleTV+, son unas expertas en equilibrar las dos cosas. Y 'Machos alfa' sale bien parada en esta temporada, aunque estaría bien que lo explotara un poco más.

Lo bueno y positivo de esta nueva tanda de capítulos también lo encontramos en cómo la serie se empeña en analizar nuevos conceptos machirulos como 'incels' o 'machosfera'. Y aunque no siempre acierta, trata de reírse de todo haciendo una crítica a ese sistema, y a ese tipo de personajes que tanto han encumbrado con su serie 'La que se avecina'. La temporada va cogiendo ritmo según avanza, aunque hay añadidos desternillantes, como todo el evento de incels con Santi, o incluso toda la trama que rodea a Luz con Raúl.

Así que 'Machos alfa' sigue creciendo, sigue siendo fiel a su espíritu, y demuestra que sabe hacer muy bien lo que hace. Es verdad que es difícil mantenerse con capítulos tan largos para una comedia al uso. Pero por suerte ninguno de ellos se hace pesados. Es verdad que el personaje de Santi se ha vuelto un poco demasiado insoportable y quizá es el que menos crece en esta temporada. O cuya evolución nos importa menos. Por el contrario, Luis mejora, gracias a la aportación de Fele Martínez, pero también por tener una trama mucho más compleja y dinámica.

Así es 'Machos alfa'

Los 'Machos Alfa' descubrirán nuevos conceptos contrarios al feminismo como la machosfera o los incels. Santi entenderá que algunas mujeres tienden a evitar el compromiso y, por otro lado, Raúl se enfrentará a la anarquía romántica que practica Luz mientras se adapta a las tradiciones religiosas que han llegado a su vida.