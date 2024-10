El creador de ‘La que se avecina’ se pronuncia alto y claro ante los rumores de su cancelación

Cada cierto tiempo suele abrirse el debate de qué serie es mejor si ‘La que se avecina’ o ‘Aquí no hay quien viva’. Harto de ver las comparaciones entre la serie de Telecinco y la que emitió Antena 3, uno de sus creadores ha decidido contestar a los críticos de la comedia vecinal que estrenará su décimoquinta temporada en Prime Video en noviembre. Así, Alberto Caballero ha optado por contestar a los ‘haters’ a través de un hilo en «X».

Así, Alberto Caballero confiesa que desde que se publicó el tráiler de la temporada 15 de ‘La que se avecina’ ha recibido un sinfín de mensajes «de alegría y agradecimiento, o sea, bien bonitos», pero pese a ello, el productor ha querido poner en el foco las críticas y las quejas y contestarlas en base a una serie de reflexiones.

De primeras, Caballero no duda en contestar a los que se quejan de las ausencias que hay en la que podría ser la última temporada de la serie. «Después de 17 años, ¿no os parece un regalo seguir teniendo en la serie a Jordi, Nathalie, Pablo, Eva, Nacho, Luis, Miren, Loles, Carlos, Petra, Macarena, María…? A mí sí», asegura.

En ese sentido, el productor y creador de ‘La que se avecina’ deja claro que los actores que están son los que han querido estar. «Los actores/personajes que no están, salvo rarísimas excepciones, es porque así lo han decidido ellos, o bien por cuestiones de salud. Como sabéis, Hay actores muy queridos que desgraciadamente han sufrido enfermedades graves. Ojalá se recuperen y los podamos tener de vuelta”, recalca en clara alusión a José Luis Gil, que sigue recuperándose del ictus que sufrió en 2021 y que le tiene apartado de la vida pública.

«A lo largo de los años ya hemos demostrado que siempre recibimos de vuelta con los brazos abiertos a los que nos manifiestan su deseo de volver a la serie. Lo que no hacemos es perseguir a nadie, bastante lío tenemos», añade al respecto Alberto Caballero. Unas palabras que hacen sin duda referencia al regreso de María Adánez, Adriá Collado y Luis Miguel Seguí.

«Seguiremos haciendo la serie mientras nos paguen bien y nos divierta»

Tras ello, el también guionista de ‘La que se avecina’ no duda en contestar a los detractores de la serie de Telecinco. «Luego están los que dicen que la serie es una mierda, que está acabada y que deberíamos terminarla. ¿Sabéis a qué me suena? Al año 2007 cuando arrancamos. Las primeras temporadas eran una basura y ahora resulta que eran las buenas. Sorpresas de la vida», comenta con sorna.

«Resumiendo, que aquí estamos. Y seguiremos haciendo la serie mientras nos paguen bien y nos divierta. Total, ya puestos a ir contracorriente…», añade. Un comentario con el que deja entrever que la puerta está abierta para que la comedia siga más allá de la temporada 15 pese a que todo apuntaba a que fuera la última.

Además, Alberto Caballero no duda en replicar a «los nostálgicos de Aquí no hay quien viva empeñados en compararlas». «Disfrutad de ANHQV, que estaba muy bien y ha envejecido con dignidad. Si no os gusta, no veáis La que se avecina. Pero no sé por qué me da la sensación de que seguís viéndola… u opináis sin conocimiento de causa», les pide. «Y cuando hacemos un guiño no es que pretendamos que se parezca, es que, de nuevo y simplemente, nos divierte«, concluye.

Alberto Caballero emplaza a saber el futuro de ‘La que se avecina’ «más pronto que tarde»

Tras ese comentario en el que destaca que «mientras nos paguen bien y nos divierta», Alberto Caballero ha querido tranquilizar a los fans de ‘La que se avecina’ avisando que pronto sabrán que pasará con el futuro de la ficción. «Más pronto que tarde os contaremos qué va a ser de nosotros«, sentencia.

En este sentido, cabe recordar que Mediaset y Prime Video renovaron en 2021 la serie creada por Alberto y Laura Caballero por tres temporadas más. Es decir, la temporada 15 es la última firmada por ahora por la cadena y la plataforma con Contubernio. Lo cierto es que cuando El Televisero preguntó por estos rumores en el mes de agosto, desde Mediaset aclararon que todo eran «especulaciones» y que por ahora solo podían decir que «han finalizado las grabaciones de la temporada».