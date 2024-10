Filtran el avance de ‘La que se avecina 15’ con un regreso impensable y la muerte de un histórico personaje

‘La que se avecina‘ se está convirtiendo en una de las series más longevas de la historia de nuestra televisión. La ficción de los hermanos Caballero, que nació como una especie de spin-off/reboot de ‘Aquí no hay quien viva‘, tardó en encontrar su sitio. Pero poco a poco fue colándose entre lo más visto de Telecinco, y las muletillas de sus personajes se expandieron por todos lados. Y, aunque es cierto que las comparaciones con la serie madre siguen estando a la orden del día, ‘La que se avecina’ siempre ha querido tener su humor propio, a veces alejándose demasiado de lo que hizo grande a ‘Aquí no hay quien viva’. Con su temporada 15 en el horizonte, se ha filtrado el tráiler en redes sociales y hemos podido ver dos minutos de las tramas principales de los nuevos episodios.

Aunque todavía no hay fecha definitiva, debería estrenarse en Prime Video a finales de este 2024. Y muchos rumorean que podría ser la temporada final de la serie. La actriz Carlota Boza, que da vida a la hija de los Cuquis, así lo dijo recientemente en una entrevista para El Televisero. «Yo creo que se queda en la 15, pero es una apuesta mía, no tengo conocimiento ni nada. Yo creo que la 15 es la última, pero no tengo ni idea. Además queda como muy cuadrado. 15 está bien». Y por lo que vemos en el tráiler, todo parece indicar que va a ser una temporada repleta de guiños al pasado (tanto de la serie como de ‘Aquí no hay quien viva’), reencuentros e incluso lo que parece una muerte.

Resum del tràiler de la nova temporada de LQSA:



– Mariscos Recio passa a dir-se Mariscos Escobar, amb la cara de la Berta al logo

– Amador té un negoci de "pedalos" d'aquells de portar turistes per la ciutat

– Torna la Rebeca Ortíz, "la guarrilla picapleitos" pic.twitter.com/awH0O6wG4L — Ramonet Font (@RamonetFont) October 8, 2024

Reencuentros y regresos inesperados

En este avance podemos comprobar que Amador volverá a hacer de las suyas encontrando nuevos trabajos. Al final, ni Homer Simpson ha sido tan pluriempleado como él. Ahora le veremos conduciendo tuk-tuks turísticos por Madrid, y obviamente no saldrá nada bien. Pero no será el único que tendrá nuevo trabajo, porque por lo que podemos ver, Fermín probará suerte como portero. Y no deja de ser irónico y una mirada al pasado, ya que el actor que le da vida, Fernando Tejero, precisamente se hizo famoso como el portero Emilio en ‘Aquí no hay quien viva’.

Y es que esta temporada 15 de ‘La que se avecina’ contará con muchas referencias emotivas a la gran serie cómica española de los últimos veinte años. Por ejemplo, regresa Rebeca, a la que interpreta María Adánez. Su vuelta despertará el interés de Menchu (Loles León), y es que ambas actrices también coincidieron en la anterior ficción, como La Pija y Paloma Cuesta. Pero si hay un reencuentro esperado, es el de los actores Luis Merlo y Adrià Collado, míticos Mauri y Fernando, veinte años después de la serie original. Y ese promete ser un momento muy emotivo para los espectadores, e incluso para los propios actores. «¿Te conozco?», le escuchamos decir a Luis Merlo. De hecho, el actor ya compartió una foto en su Instagram durante el rodaje de esta temporada.

Otro de los momentos que más ha llamado la atención es el regreso del actor Luis Miguel Seguí, que dio vida a Leo Romaní en el pasado de la serie. Pero recordemos que moría en un accidente mientras practicaba paracaidismo con Alba Recio. Por ahora no sabemos si es que realmente Leo sobrevivió al accidente (quién sabe, quizá fingió su muerte), o el actor simplemente ha vuelto dando vida a otro personaje diferente.

¿Y una muerte?

Muchas incógnitas para esta nueva temporada de ‘La que se avecina’, que llega con mucha expectación. Sobre todo después de ver este clip repleto de escenas nuevas de la serie. Veremos cómo Mariscos Recio cambiará de dueño (rebautizándose como Mariscos Escobar); a Greta fantaseando con Amador; el regreso de Lola al mundo de la actuación… o lo que parece indicar que será una muerte en la temporada. Vemos a Amador entrar en el estadio del Atlético de Madrid, el Cívitas Metropolitano y, casi al final del avance, lanza unas cenizas al aire, con el grito de «Descansa en paz». Las redes ya se han puesto a funcionar. Y todas las teorías señalan a una persona: Vicente Maroto, interpretado por Ricardo Arroyo.

Su presencia en la última temporada de ‘La que se avecina’ fue bastante pequeña, y entre eso y su gusto por el fútbol… Parece tener todas las papeletas para despedirse de su personaje en estos nuevos episodios. Eso sí, todo podría ser una ensoñación de Amador, o las cenizas de otra persona. Habrá que esperar a ver la nueva temporada para descubrirlo. Una temporada que promete ser la más loca y surrealista hasta la fecha. Porque si es la última, ¿por qué no despedirse por todo lo alto?