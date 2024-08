‘La que se avecina’ rescata a este actor y revive un histórico reencuentro de ‘Aquí no hay quien viva’

Hoy en día hay una serie que ha marcado a toda una generación, y que se ha convertido por derecho propio en la más relevante de los últimos años. No, no estamos hablando de ‘Élite‘ o ‘El Internado‘, sino de ‘Aquí no hay quien viva‘. La ficción, creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero, se emitió en Antena 3 desde el 7 de septiembre de 2003 y el 6 de julio de 2006. Y consiguió convertirse en una de las series más vistas de nuestra historia reciente. No solo por el surrealismo de sus guiones, sino por el carisma de sus personajes y sus frases icónicas. Sus continuas reposiciones han extendido su legado hasta nuestras días, haciendo que llegue a gente mucho más joven que ni siquiera había nacido cuando se estrenó el primer episodio.

Además, actualmente se encuentra disponible en plataformas de streaming como Prime Video, Netflix y Atresplayer Premium. Desengaño 21 se convirtió en una de las direcciones más famosas de nuestro audiovisual, al igual que varias de las parejas que mostraba la serie. Ahí tenemos a Juan y Paloma Cuesta, por poner un ejemplo. O Mauri y Fernando, interpretados por Luis Merlo y Adrià Collado. Una pareja abiertamente homosexual que ayudó a hablar con libertad de las parejas del mismo sexo en horario de máxima audiencia. Algo revolucionario para su época, y que ayudó a muchos adolescentes a darse cuenta de la importancia de ser ellos mismos.

Mauri y Fernando, una de las parejas más famosas de la televisión.

Aunque cuando se acabó ‘Aquí no hay quien viva’ muchos de sus actores dieron el salto a ‘La que se avecina‘, no retomaron sus personajes. Pero las ganas de verles juntos de nuevo era real. Y parece ser que la última temporada de la serie de Mediaset va a cumplir uno de nuestros últimos sueños: el reencuentro de Mauri y Fernando tras más de 20 años.

Finaliza el rodaje de la temporada final de ‘La que se avecina’

Luis Merlo, hijo de Carlos Larrañaga y Maria Luisa Merlo, es uno de los miembros del reparto en esta última temporada de ‘La que se avecina’. Y ha aprovechado el fin del rodaje para compartir una imagen que se ha vuelto viral en cuestión de minutos: una fotografía de él con Adrià Collado, recordándonos a la mítica pareja de ‘Aquí no hay quien viva’.

Los comentarios de la foto dan muestras de lo importante que sigue siendo ‘Aquí no hay quien viva’, y cómo se ha convertido en una auténtica serie de culto. Hasta en el popular juego de Fortnite han conseguido recrear el edificio de Desengaño 21. A diferencia de su serie secuela-remake que, pese a tener quince temporadas, no ha logrado calar de la misma forma.

Poco sabemos de la trama de estos dos personajes en esta última temporada ya que no han coincidido en la serie hasta ahora. ¿Será el único reencuentro que nos tenga preparado la serie de Mediaset? ¿O, al ser su presumible última temporada, tendrá más ases guardados bajo la manga?