Eva Isanta y Luis Merlo recuerdan a Mauri y Bea: «En ‘ANHQV’ construimos un modelo de familia maravilloso»

Han pasado 20 años desde que Antena 3 emitiese el primer capítulo de la comedia ‘Aquí no hay quien viva‘. Una ficción que en aquel momento estuvo a punto de ser cancelada a los pocos capítulos de estrenarse, pero que finalmente, a día de hoy se ha convertido en quizás la serie más exitosa de la historia de la televisión española, gracias a sus 5 temporadas y 93 capítulos.

Y a pesar de que la serie se mantuvo en emisión tan solo durante dos años y medio, lo cierto es que da la sensación de que los vecinos de Desengaño 21 no han dejado de aparecer en nuestras vidas gracias a la reposiciones que durante dos décadas las distintas plataformas y cadenas temáticas han emitido. Tal es el éxito de esta estrategia que recientemente la plataforma Atresplayer ha estrenado un canal en directo 24 horas en el que se emite la serie de forma ininterrumpida.

Los responsables de ese boom fueron, entre muchos otros, Luis Merlo y Eva Isanta, que interpretaban a Mauri y Bea, dos personajes homosexuales que se conocieron alquilando una película en el videoclub de la serie, y que rápidamente se convirtieron en compañeros de piso. Esto ocurría antes de querer ser padres juntos y formar una familia homoparental poco tradicional para la sociedad española de aquel entonces, a través de inseminación artificial, y que tuvo finalmente dos madres (Bea y Ana) y dos padres (Mauri y Fernando).

Una vez ‘Aquí no hay quien viva’ cerró sus puertas en 2006, debido a «una plaga de termitas», los espectadores se quedaron huérfanos de las alocadas aventuras de aquellos vecinos, pero tan solo durante un tiempo, y es que Telecinco quiso rescatar el espíritu de la sitcom con una nueva serie ‘La que se avecina’, en la que la mayor parte del elenco eran los mismos actores y actrices.

Con el estreno de ‘LQSA’, creada nuevamente por los Hermanos Caballero, sí volvimos a ver a Eva Isanta, en un papel muy diferente, el de la Cuqui, una vecina pija con tres hijos y un matrimonio que pronto acabaría fracasando. Sin embargo, a diferencia de la actriz, Luis Merlo no se sumaba al nuevo proyecto en un primer momento, y no sería hasta la novena temporada de la serie que no vimos el reencuentro de Eva y Luis, que entonces sí fichaba por primera vez por la nueva serie.

Su nuevo personaje, Bruno Quiroga, era el de un pianista atormentado por su relación anterior, después de que su exmujer pusiera fin al matrimonio. Sumamente inseguro, neurótico e inestable, se mudaba a Mirador de Montepinar para acudir a terapia de Judith. En este entonces, la audiencia pudo presenciar la primera vez de Maite y Bruno, cuya primera conversación empezó con un: «Oye, ¿y tú a mí de qué me suenas?».

Ahora, con el estreno de la decimotercera temporada de ‘La que se avecina’, la cual finaliza esta noche en Telecinco, tras su primer pase por Prime Video, en EL TELEVISERO hemos hablado en exclusiva con los dos protagonistas para recordar qué significó la relación de Bea y Mauri con el paso de los años en sus vidas y en la de los espectadores. No se pierdan este reencuentro tan especial.

ENTREVISTA A LUIS MERLO Y EVA ISANTA

TITULARES DE LA ENTREVISTA

Luis Merlo

“Yo no soy supersticioso porque nací el 13/6/66. No sólo llevo el 13, sino el número del diablo”

“Yo quiero en esta vida ser una vela, no quiero ser un ancla”

“Sé la relevancia que tuvo que por primera vez en la televisión aparecieran dos hombres enamorados”

“Que yo haya influido un poco en la vida de las personas significa que todo lo que he hecho se multiplica por dos mil”

“Mauri y Fernando eran dos neuróticos, viva la neurosis porque la cordura está sobrevalorada”

“La relación de Bruno y Fermín en ‘La que se avecina’ es una maravilla porque son personalidades muy opuestas, tienen conflictos permanentemente y un cariño que mola”

“Comparado con hace 20 años, las libertades están muy conquistadas ya, una sociedad que no es libre, no es feliz”

“Yo me trato peor que nadie en este mundo, soy muy crítico”

“Yo en la vida real soy un vecino inexistente, vivo al pie de la montaña como Heidi”

“Adriá y yo nos queremos un montón pero somos poco fieles en nuestra amistad. Ha sido una persona imprescindible en mi vida”

“Yo no tengo conciencia de mi lugar en el mundo porque no me veo, ni en los capítulos ni en las entrevistas”

“Hay que ver ‘La que se avecina’ porque se ha enriquecido”

“Eva y yo nos conocimos en Alcalá de Henares haciendo ‘Don Juan Tenorio’”

“Mi toma falsa favorita de la historia de la televisión fue una en la que lo estábamos haciendo todo mal, decíamos el texto al revés, pero Laura Caballero decidió no cortar”

“Nuestros personajes se amaban, no éramos un arquetipo de como el mundo ve a la sociedad LGTBI”

“‘Aquí no hay quien viva’ ya sucedió, hay que dejar el pasado en el pasado, yo no soy nostálgico”

Eva Isanta