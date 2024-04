Crítica ‘Muertos S.L.’: un Carlos Areces magistral lleva la nueva comedia de los hermanos Caballero a otro nivel

Los hermanos Caballero están expandiendo su universo audiovisual cada vez más. No queremos decir que estén creando un multiverso donde confluyan todas sus creaciones (aunque ‘La que se avecina‘ y ‘El Pueblo’ sí que hayan tenido algún crossover). Pero hay que destacar que, en este último año y medio, hemos tenido nueva temporada de ‘La que se avecina’, dos temporadas de ‘Machos Alfa‘ y ahora nos llega ‘Muertos S.L.’. Una especie de ‘The Office’ mezclada con ‘A dos metros bajo tierra’, y con un poco del humor rápido de ‘Machos Alfa’. Movistar Plus+ estrena esta nueva serie este jueves 4 de abril, y quizá estemos ante su comedia más depurada.

Creada por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad y Araceli Álvarez de Sotomayor, ‘Muertos S.L.’ es una serie que se ve en un suspiro. Los episodios de 30 minutos le sientan de maravilla, y tiene un ritmo que hace que no puedas dejar de mirar, que no te deje ni un segundo de descanso, sobre todo gracias a la velocidad de sus guiones. Y, por encima de todo, a su reparto, que parece que llevan trabajando juntos varias temporadas. Porque todos entienden no solo su personaje, sino su parte en el ‘todo’ que es ‘Muertos S.L.’.

Entre los protagonistas nos encontramos a un omnipresente Carlos Areces como Dámaso Carrillo, que lleva al frente de la Funeraria Torregrosa casi toda su vida. También está Adriana Torrebejano como Manuela, una de las principales empleadas, y que descubrirá secretos ocultos sobre el fundador de la empresa; Roque Ruiz, dando vida a Morales, un chico en prácticas que acaba de llegar al mundo de las funerarias; o Diego Martín, dando vida a Chemi, que fichará por la funeraria como experto en marketing… o eso dice él, porque solo hay que ver sus proposiciones.

¿De qué va ‘Muertos S.L.’?

Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio.

Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus, y a su plan para expandir su negocio, y a un caso a lo #metoo, que amenazarán el legado de Gonzalo Torregrosa.

Humor negro y ágil

La serie comienza con la muerte del fundador de Funeraria Torregrosa y la llegada de Nieves, su mujer, como la nueva jefa. Ascen López interpreta con gracia a una mujer divertida, inocente y educada, que busca hacer de la funeraria un lugar lo más agradable posible para trabajar. El problema es que no tiene ni idea de dirigir una empresa, y mucho menos una funeraria. Por lo que traerá a su yerno, Chemi, al que da vida Diego Martín, para crear nuevas estrategias de marketing. Y será él muchas veces el que mueva las tramas, y cree las situaciones más surrealistas y estrafalarias.

Uno de los puntos a favor de ‘Muertos S.L.’ es contemplar cómo los hermanos Caballero han ido refinando su humor. Ya lo pudimos ver en ambas temporadas de ‘Machos Alfa’, y ahora lo constatamos en ‘Muertos S.L.’, aunque aquí han tenido bastante ayuda en los guiones. Hacer humor con la muerte es difícil, y más si centras tu historia en una funeraria. Pero ese estilo tan cercano al de ‘The Office’ (versión Steve Carell) le sienta como un guante. El reparto se mueve como peces en el agua, todos aportando al bien mayor, y siempre respetando los tiempos y el timing cómico. Gracias sobre todo a un muy buen guión, y a la dirección de Laura Caballero, que nos hace partícipes en todo momento de la acción, como si fuéramos un trabajador más.

Carlos Areces, el actor todoterreno

Pero si hay que destacar algo, es el brutal trabajo de Carlos Areces. No vamos a descubrir ahora a uno de los mejores cómicos actuales de nuestro país. Pero su presencia sigue siendo imprescindible en cada proyecto en el que está. Aquí es el protagonista absoluto. Su Dámaso es desternillante, incluso tierno en algunas ocasiones, pero en definitiva, una persona egoísta que solo mira por sus propios intereses. Y eso es precisamente lo que le hace funcionar tan bien, sobre todo gracias a su contraste continuo con el personaje de Morales, interpretado por Roque Ruiz. Este joven actor no solo cumple con creces, sino que tiene varios de los momentos más inspirados de la serie. Su ingenuidad es contagiosa, y su interpretación no deja lugar a dudas: va a ser una de las estrellas de nuestro país.

Los empleados de la Funeraria Torregrosa. / MOVISTAR

Los 8 episodios se ven casi del tirón, y aunque la trama principal avance lentamente (y las sorpresas se vean venir de lejos), todo está perfectamente hilado para hacernos mantener la sonrisa continuamente. Porque tampoco hay momentos de risa explosiva, pero ni falta que le hace. Conseguir que todo el conjunto funcione de manera cómica es difícil, y ‘Muertos S.L.’ lo logra con nota.

Además, hay algunos temas complicados de tratar y que se llevan, desde el humor, de una forma bastante respetuosa, como los abusos de poder cometidos por el jefe de la funeraria durante tantos años. Aunque es verdad que hay algún chiste que pincha en hueso (¿en serio haciendo humor de nuevo sobre el sobrepeso de una persona?). Pero son pequeños deslices que no deslucen para nada al conjunto.

Una localización a medida

Adriana Torrebejano (Manuela), en ‘Muertos S.L.’ / MOVISTAR

Pero si hay un aspecto que destaca con fuerza, es el decorado de la funeraria. La gran parte de la trama transcurre ahí, y realmente nos da la impresión de estar en una funeraria de verdad. La producción de la serie ha creado un lugar a medida, y se nota, porque da un toque de realismo al conjunto que le hace destacar por encima de muchas otras series.

Una vez más, volvemos también al mundo de las sagas familiares, y empresas que están en la cuerda floja cuando hay un cambio drástico en la jerarquía. Lo hemos visto este año en ‘Galgos‘, en ‘Mano de hierro‘… Y también lo vemos aquí, en ‘Muertos S.L.’, aunque desde una perspectiva totalmente diferente.

La nueva serie de Movistar Plus+, en definitiva, ha venido para hacernos reír y, con su premisa, su reparto y su forma de crear humor, puede que estemos ante una producción que pueda alargarse muchas temporadas. El formato es el perfecto y nunca está de más reírse un poco de la muerte, ¿verdad?