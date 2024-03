Crítica de ‘Mano de hierro’, el ambicioso thriller de Netflix que se postula a serie del año

El mundo del narcotráfico sigue dando pie para grandes historias, tanto en cine como en series. Netflix bien lo sabe. Porque una de sus series insignia (injustamente olvidada hoy en día) es ‘Narcos’, contando el reinado de Pablo Escobar, además de lanzar la carrera de Pedro Pascal. Y recientemente lo intentó también (aunque con un éxito más moderado) con ‘Griselda‘, protagonizada por Sofia Vergara. Solo esperamos que a su nueva apuesta, ‘Mano de hierro‘, le vaya mucho mejor, desde este viernes 15 de marzo que se estrena.

La serie ha sido creada por Lluís Quílez, director de la estupenda Bajocero, con Javier Gutiérrez, Karra Elejalde y Luis Callejo. En esta oportunidad que le ha brindado Netflix, lleva la acción del narcotráfico al mismísimo puerto de Barcelona, mezclando drogas con una mafia familiar que controla todas las mercancías que llegan. Tanto legales como ilegales. Y, como capataz autoritario, tenemos a Joaquín Manchado, un hombre rudo con un pasado tormentoso, y que tiene por mano un garfio de hierro forjado, a lo Garfio, pero sin barco de piratas. Solo piratas a su alrededor.

‘Mano de hierro’ cuenta con un reparto plagado de estrellas. Entre los protagonistas están los nombres de Eduard Fernández, Jaime Lorente (‘Cristo y Rey‘), Chino Darín y Natalia de Molina. Pero es que estos cuatro actorazos están acompañados de otros como Sergi López (‘La vampira de Barcelona’) y Enric Auquer (‘Vida perfecta‘), Daniel Grao (‘La chica invisible‘), Raúl Briones, Salva Reina, Gianni Fruttero, Cossimo Fusco (‘30 monedas‘) y Ana Torrent (‘Tesis’).

¿De qué va ‘Mano de hierro’?

El puerto marítimo de Barcelona recibe casi 6.000 containers al día. Mercancías procedentes de todo el mundo que, en un solo año, pueden ocultar más de 30.000 kg de cocaína, convirtiendo la ciudad en una de las puertas de entrada más importantes de Europa en el negocio del narcotráfico. Buen conocedor de ello es Joaquín Manchado, propietario de la principal terminal del puerto de Barcelona.

Si alguien quiere usar el puerto para importar una carga ilegal debe contar con su colaboración y con el apoyo de toda la red criminal que se ha conformado a su alrededor. Sin embargo, un inesperado accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenará una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas.

Eduard Fernández, el capo catalán

«El puerto de Barcelona recibe 70 millones de toneladas de mercancía al año. Solo se inspeccionan un 2% de los contenedores que se mueven diariamente. En 2023 se incautaron 10.000 kg de cocaína en contenedores procedentes de todo el mundo. Se estima que esa cifra no es lio el 10% de la droga que entra al puerto». Con estas frases comienza ‘Mano de hierro’, dejando entrever que lo que vamos a ver a continuación no nos va a dejar indiferentes.

Ya desde el inicio, vemos el gran presupuesto que maneja la serie, y también el ajetreo continuo y diario en el puerto de Barcelona. En los vestuarios ya nos van dejando pistas de que no todo es oro lo que reluce, y hay espías, traidores en cualquier parte. Ahí es cuando hace su primera aparición un imperial Eduard Fernández, convirtiéndose de facto en el capo catalán de la mafia portuaria. Él es el capitán, y cualquiera que se atreva a traicionarle, tendrá que afrontar las consecuencias.

Jaime Lorente y Chino Darín, en apuros en ‘Mano de hierro’. / NETFLIX

«Llevo 40 años en este puerto y hay algo que no ha cambiado nunca. Las ratas«, le dice a uno de esos traidores, poco después de haberle torturado. Tras ese comienzo brutal en el que se muestran todas las cartas, pasamos a ver cómo es de día ese puerto repleto de diferentes historias, diferentes vidas. Con Eduard Fernández yendo y viniendo, tratando de gestionar todo, y que todo quede bajo su mirada, bajo su mando, vamos conociendo al resto de personajes. Y nos damos cuenta de que lo que maneja su personaje, Joaquín Manchado, es una auténtica mafia, como si estuviéramos en Sicilia.

El puerto de Barcelona, un personaje más en ‘Mano de hierro’

El punto fuerte de ‘Mano de hierro’, además de su reparto (en el que no todos están a la misma altura), es sin duda el puerto de Barcelona. Rodar en el lugar in situ es lo que le da a la serie ese plus que tanto busca. Tanto los actores como la propia historia lo agradece. Se convierte en un personaje más, en un laberinto de contenedores en el que puede pasar cualquier cosa. Y precisamente es eso lo que explota al final del episodio 2 (solo nos han dejado ver los dos primeros a prensa para elaborar la crítica), que termina con un accidente fatal para el propio Joaquín.

La acción está bien rodada bajo la mano firme de Lluís Quílez, y nos plantea una trama repleta de aristas y diferentes historias a seguir. Quizá lo que más lo entorpezca sean los flashbacks de la juventud del protagonista, pero suponemos que en el resto de la serie, ayudarán a contar por qué Joaquín perdió su mano… y cómo se convirtió en el gran jefe del puerto.

Sergi López, uno de los protagonistas de ‘Mano de hierro’. / NETFLIX

Jaime Lorente, una de las grandes estrellas de la ‘Mano de hierro’, en los primeros compases parece seguir atrapado en su Ángel Cristo de ‘Cristo y Rey’. Aparece poco en los dos primeros episodios, pero poco a poco se va soltando y encontrando su sitio, al igual que Chino Darín, con la promesa de que acabará siendo mucho más protagonista según avance la serie. Eso sí, se hecha de menos un reparto más equilibrado, con más mujeres y más presencia de las que ya están. Natalia De Molina es una actriz que siempre cumple, pero aún no tiene oportunidad de brillar como ella sabe.

¿Una de las series del año?

Así que en definitiva, ‘Mano de hierro’ es una serie que promete marcar un antes y un después en nuestro país. Sobre todo gracias a su inigualable localización. «El puerto es un personaje más de la serie. Le da verdad al conjunto«, afirma Enric Auquer, uno de los principales reclamos. El actor catalán se ha convertido poco a poco en un actor reconocido y reconocible, y en ‘Mano de hierro’ tiene grandes escenas, sobre todo una persecución en el episodio 2 que da muestras de su versatilidad.

La serie de Netflix lo tiene todo para triunfar, y seguramente funcione muy bien el boca a oreja de las siguientes semanas. Aunque el 21 de marzo llegue una gran competidora como es ‘El problema de los tres cuerpos‘, serie de los creadores de ‘Juego de tronos‘. Pero puede que ‘Mano de hierro’ sea una de esas series que, sin grandes números, se mantengan durante semanas en el top de lo más visto. Y eso desde luego que es un éxito que buscan todos.