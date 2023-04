Javier Gutiérrez verbaliza lo que realmente piensa de Yolanda Díaz sin achantarse en ‘La Roca’

Nuria Roca ha recibido este domingo en el sofá de ‘La Roca‘ a un invitado de excepción: el actor Javier Gutiérrez, que no para de sumar proyectos entre cine, televisión y teatro. El intérprete visitaba el programa de la Sexta para promocionar el estreno de ’19. Solos frente a la verdad’, que es una película documental sobre la pandemia.

Si hubo algo que vivimos durante los meses de confinamiento fue como a las 8 de la tarde todos salíamos a nuestros balcones a dar un aplauso a nuestros sanitarios. Algo que ahora parece que se nos ha olvidado tal y como ha recalcado Javier Gutiérrez en la entrevista.

Y es que si hubo algo en la pandemia que se dijo fue que íbamos a salir mejores de eso. Algo que visto con perspectiva no tiene sentido. «Fuimos inconscientes, irresponsables, egoístas y no hemos aprendido mucho de esto», reflexionaba Javier Gutiérrez.

«Lo decía Antonio López que volveríamos a tropezar en la misma piedra. Y lo hemos visto con los sanitarios. Todos salíamos a las ocho de la tarde a aplaudir. Salíamos a aplaudirles y poco menos que les hemos dado la espalda en sus reivindicaciones hasta hace bien poco y los hemos demonizado. No hemos aprendido nada», sentenciaba Javier Gutiérrez pidiendo así a todos los espectadores que vean la película documental.

Antes de despedirle, Nuria Roca aprovechaba que tenía a Javier Gutiérrez en plató para preguntarle que opinaba de que Yolanda Díaz haya dado un paso adelante y haya asegurado que se presentará a las elecciones generales del mes de diciembre con su plataforma Sumar.

«Habría que rebajar el nivel de ruido, hay demasiado ruido. Por otro lado, a mí me gustaría que la izquierda sumara y no que restara una vez más», empezaba diciendo Javier Gutiérrez a ese respecto.

Pero además, Javier Gutiérrez no se ha cortado nada en decir lo que piensa de Yolanda Díaz. «Diría que creo que estaría bien tener una presidenta. Me encantaría viendo a una mujer presidiendo el Gobierno y este país. Y Yolanda más allá de ser paisana, me parece una muy buena aspirante a presidenta«, concluía el actor de ‘Estoy vivo’ y ‘Águila roja’.