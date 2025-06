Nuria Roca para los pies a Pilar Vidal tras criticar un polémico comentario de Juan del Val en 'La Roca': "No me ha gustado"

Este domingo 15 de junio, Nuria Roca se volvió a poner al frente de 'La Roca' en La Sexta. En un momento dado del programa, Pilar Vidal paralizó la sección en la que colabora para criticar un comentario que había hecho Juan del Val en una revista: "No me ha gustado nada lo que ha dicho".

Una confesión que sorprendía a la presentadora, que le pedía a su compañera que dijera qué comentario de su marido no le había hecho gracia. La periodista se puso a buscarlo y al encontrarlo lo leyó, muy seria: "Quien te dice que 'no tiene nada que ocultar a su pareja'… ¡pues vaya mierda de pareja!". Acto seguido miró al escritor, esperando una explicación a sus palabras.

Juan del Val, haciendo gala de su sinceridad, no solo no corrigió la frase sino que, además, se enorgulleció: "Estoy de acuerdo y lo ratifico. Tú tienes que tener secretos, si no vaya vida". Para sorpresa de Pilar Vidal, Nuria Roca salía en defensa de su marido: "Es que los secretos no tienen nada que ver con las infidelidades. No se trata de engañar, se trata de ser seres independientes".

Pilar Vidal critica las formas de Juan del Val y este se defiende

"No voy a entrar por el aro. Me da igual que saquen un titular y que 45 se pongan a opinar. Solo que digo es que las vidas no tienen por qué ser convencionales todas", insistió el también colaborador de 'El Hormiguero'. Su mujer apoyó sus palabras: "Nadie jamás le cuenta todo a todo el mundo, ¿por qué hay que quedar bien?". "Yo deseo que Nuria no me lo cuente todo. Es lo que pienso", sentenció Juan del Val.

Ante esto, la presentadora ha reconocido que "es imposible" contárselo todo a una persona. Al escuchar esta reflexión, Pilar Vidal ha puesto en entredicho las formas del colaborador al expresarse. Pero él ha seguido en sus trece: "¿Por qué hay que quedar bien si es lo que pienso?".