Nuria Roca dice 'hasta aquí' en 'La Roca' y se rebela con Ramón Espinar y Gonzalo Miró: "Se acabó"

Este domingo, El Mundo publicaba en portada los mensajes de WhatsApp que se enviaron Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en 2020 y 2021, quien fuera su secretario de organización, para que pidiera unidad a los barones socialistas más críticos, como Javier Lambán o Emiliano García-Page. Un asunto que Nuria Roca ponía sobre la mesa en 'La Roca' tras conectar con el subdirector del periódico Esteban Urreiztieta.

En su conexión con 'La Roca', Esteban Urreiztieta no dudaba en defender la publicación de los mensajes de Pedro Sánchez y Ábalos por su interés informativo. Algo que generaba un debate en el programa de Nuria Roca entre los que defendían ese mismo argumento como Juan del Val o Ana Isabel Martín y los que lo cuestionaban como el propio Gonzalo Miró.

"A mí me parece muy preocupante que se hagan públicas conversaciones privadas que no tienen absolutamente nada que ver con ningún delito y que no tengan ninguna consecuencia", empezaba sosteniendo Gonzalo Miró. "La intención es evidente cual es, hacer daño a la imagen de Sánchez", remarcaba. "A lo mejor es un aviso a navegantes, primero se han hecho público estos pero cuidado que a lo mejor hay más", le replicaba Nuria Roca.

"Bueno pero juzgamos lo que ha salido ahora. Si luego hay un mensaje de Sánchez diciéndole a Ábalos oye coloca a Jessica de mi parte es otra cosa y puede tener relevancia si es un delito, pero no es el caso. Están hablando de cosas internas de partido. Y publicar esto a mí me parece preocupante si no tiene consecuencias porque nos puede pasar a cualquiera, y lo único que es es intentar perjudicar a Pedro Sánchez. ¿Qué no se sabe de lo que se ha visto? Decía Esteban que llama la atención la relación que tenía Pedro con Ábalos, ¿pero como va a llamar la atención si era su secretario de organización?", cuestionaba Gonzalo.

Tras ello, Ana Isabel Martín no dudaba en decir que ella sí que veía interés informativo. "¿No entendéis que esto pueda abrir una portada? Y que de repente el PSOE diga que que mal las filtraciones cuando se ha filtrado un mensaje de l fiscal del caso del novio de Ayuso y al PSOE le parecía muy bien", cuestionaba la colaboradora. "Pero ahí estamos hablando de un posible delito, aquí no", le contestaba Gonzalo. "Es que las filtraciones molan cuando no nos tocan", incidía la periodista. "Ana un momento", le solicitaba Nuria Roca.

"Si yo soy director de un periódico y recibo esta información trataría de publicarla, son las leyes del juego. Ahora es curioso que vayamos a conocer hasta las conversaciones más privadas de Pedro Sánchez con José Luis Ábalos y nunca jamás de los jamases conozcamos del actual orden del PP en Madrid. Hemos visto en vídeo declaraciones de Errejón en los juzgados, hemos visto las conversaciones de Sánchez y el otro día escuchamos a Bolaños pero no hemos visto declarar a Miguel Ángel Rodríguez ni al novio de Ayuso", defendía Ramón Espinar.

Nuria Roca corta a Ramón Espinar y a Gonzalo Miró: "Se acabó"

Tras ello, Nuria Roca pretendía volverle a dar la palabra a Gonzalo Miró pero Ana Isabel Martín trataba de contestar a Espinar. "Porque el juez decidió no entregar el vídeo el interrogatorio a las partes que es de donde siempre parten las filtraciones", le espetaba la periodista. "No, hay una razón de más calado por la que conocemos las declaraciones en los juzgados de los dirigentes de izquierdas y ninguna de los de derechas y es porque....", trataba de decir Ramón Espinar.

"Bebe agua Ramón", le soltaba Nuria Roca mientras el ex político de Unidas Podemos pedía poder terminar su argumento. "Déjame decir la frase que quiero decir", le pedía. "No, no te dejo. No, Ramón porque hay más compañeros en la mesa que también quieren hablar. Lo siento", le cortaba la presentadora volviendo a dar la palabra a Gonzalo Miró que insistía en defender que los mensaje de Sánchez y Ábalos no son de interés informativo.

Después, Nuria Roca también cortaba a Gonzalo Miró y Juan del Val cuando intercambiaban sus opiniones sobre los mensajes publicados. "Nos vamos a ir a Valencia. Venga que me voy a Valencia, se acabó", sentenciaba la presentadora de 'La Roca'.