La sorprendente confesión de Nuria Roca sobre su voto en las elecciones: "Juan del Val y yo no votamos…"

Mientras hay presentadores de televisión que no les cuesta nada posicionarse ideológicamente, como Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana o Jordi Évole, a otros les cuesta más. Y esto es lo que le ocurre a Nuria Roca, quien prefiere no mojarse demasiado en política, tal y como ha dejado claro en su última entrevista en 'El podcast de Ac2ality'.

A la pregunta de a quién votó en sus últimas elecciones, una pregunta que no esquivó, por ejemplo, Sonsoles Ónega, quien desveló que votó "en blanco", Nuria Roca se fue por la tangente. "No te voy a responder porque hay mucha gente que se llevaría una sorpresa y porque hay gente que en la esfera pública y en la esfera privada deben quedar en la intimidad, incluso de la pareja", empieza diciendo en 'La Roca'.

Nuria Roca se desmarca de su marido: "No votamos lo mismo"

"Hay veces que he votado en blanco porque no me ha gustado lo que he visto y ha sido mi pequeña forma de protestar. Creo que hay cosas que pertenecen al ámbito privado y hay de ciertos temas que no hablaré nunca", ha respondido con contundencia. Eso sí, ha dejado claro algo que ha sorprendido mucho a los entrevistadores: no vota lo mismo que su marido, Juan del Val.

Cuando los conductores del podcast dieron por hecho que votaban lo mismo, Nuria Roca ha reconocido que "no. Es más, hay veces que no sé ni lo que ha votado Juan, y Juan no sabe lo que he votado yo". Aunque, a diferencia de la presentadora, su marido sí que se moja más a la hora de dar su opinión sobre temas de actualidad política, como demuestra cada semana en la tertulia de 'El Hormiguero' o en el debate de 'La Roca'. Sus críticas a Pedro Sánchez y al Gobierno hacen pensar a quién votará en las próximas elecciones.