El impensable vínculo de Nuria Roca y Juan del Val con 'Supervivientes 2025' en Telecinco

Parece que el hijo de Nuria Roca y Juan del Val ha decidido seguir los pasos de ambos e iniciar su carrera en televisión, solo que lo ha hecho en la cadena rival. Juan del Val Roca, el mayor de los tres hijos del matrimonio, ha desvelado recientemente que se encuentra en Honduras trabajando en 'Supervivientes 2025'. El joven forma parte del equipo de Cuarzo Producciones presente en Cayo Paloma junto a los concursantes.

El joven de 22 años estudió Publicidad y Marketing, pero poco a poco ha ido persiguiendo su objetivo de hacerse un hueco en la pequeña pantalla como sus padres. No fue hasta 2024 cuando hizo su debut ante los medios de comunicación en distintos photocalls, justo después de estrenarse en 'Generación T', el espacio taurino conducido por Bere Lobatón.

Juan del Val Roca, el hijo de Nuria Roca que trabaja en 'Supervivientes' con tan solo 22 años

Juan del Val Roca, hijo de Nuria Roca ficha por 'Supervivientes'

Ahora, el hijo mayor de Nuria Roca continúa su aventura televisiva detrás de cámaras, concretamente en la organización de 'Supervivientes 2025'. El pasado miércoles, el joven compartió una instantánea en su cuenta de Instagram desde Cayo Paloma en Honduras, donde se encuentran ambas playas del reality de Telecinco. En la imagen, se puede ver a Juan del Val Roca con la vestimenta del equipo del programa, una camiseta verde y pantalón corto.

Juan del Val Roca en Instagram

Además, se puede apreciar cómo repasa junto a una compañera una serie de papeles que podrían contener información sobre alguna emisión del programa. Por lo que, pese a que la información ha salido ahora a la luz, es probable que el primogénito de Juan del Val lleve estos dos últimos meses en Honduras junto al resto del equipo, detrás de cada gala y programa que se emite semanalmente en Telecinco.

Cabe destacar que el mayor de los tres hijos del matrimonio ha seguido los pasos de ambos de forma muy natural, ya que tanto Nuria Roca como su marido tienen un pasado que les relaciona con el popular reality de superviviencia. Sin ir más lejos, la presentadora condujo la versión del formato en Antena 3 que llegó bajo el título de 'La isla de los famosos' en 2003.

El pasado de su familia con 'Supervivientes'

De igual forma, Juan del Val también desveló hace unos meses en 'El Hormiguero' que en una ocasión estuvo a punto de poner rumbo a Honduras para convertirse en concursante oficial de 'Supervivientes', pero no llegó a un acuerdo económico. "Hice la entrevista, me explicaron el programa, cómo iba a ser todo y demás. Les debí gustar porque me fui a casa y me llamaron para hacerme una oferta económica", confesó a Pablo Motos.

"La oferta no me pareció suficiente. Me habían chivado cuál era la cantidad que debería cobrar y me dieron una inferior. Por lo que, con cierta chulería, les dije: 'si no llegas aquí, no me vuelvas a llamar'. Y, efectivamente, no me volvieron a llamar", confesó entre risas el marido de Nuria Roca, que insistió en que quería vivir la experiencia "por diferentes motivos". "Menos mal porque hubiera podido entrar a un lugar en el que mi vida, no sé si a mejor o peor, hubiera cambiado bastante", aseguró el guionista.