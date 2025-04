Nuria Roca no se reprime en dejar este recado a la portada de Roberto Leal en la revista Men's Health

Este domingo 27 de abril, Nuria Roca ha vuelto a ponerse al frente de 'La Roca'. Entre los múltiples temas que abordó el programa en su sección de corazón fue la portada de Men’s Health que esta semana protagonizó Roberto Leal. Y, aunque alabaron al presentador de 'Pasapalabra', abrieron un importante debate de género.

"Está estupendísimo Roberto. Está increíble", aseguraban tanto Nuria Roca como el resto de colaboradores tras ver la portada en pantalla. Además, la compararon con la que el andaluz protagonizó hace siete años, e incluso emitieron la reacción de la madre del presentador por audio. Aunque también hubo alguna que otra crítica.

Pilar Vidal pidió que "la próxima vez enseñara más". Mientras que Juan del Val explicó que había hablado con Roberto Leal sobre el esfuerzo que requería el reto: "Lleva entrenando bastantes años, porque una cosa es estar fuerte y otra es estar así". Marta Critikian añadió que el comunicador había explicado que "lleva a rajatabla pensando todas las comidas, diciendo que no a muchos cumpleaños…", para poder cumplir el reto.

Nuria Roca abre un importante debate sobre la portada de Roberto Leal

Algunos colaboradores animaron a Juan del Val a ser el próximo protagonista de la revista. Pero él no estaba muy por la labor: "Yo creo que no lo haría. Hay un sacrificio que a mí, sinceramente, no me compensa". Era en ese momento cuando Nuria Roca tomaba la palabra para hacer una reflexión al respecto: "Quiero poner en debate una cuestión, estamos alabando la portada de Roberto Leal que es maravillosa, pero si esto lo hace una mujer yo creo que se le critica. Porque se le critica que esté muy pendiente de su imagen…".

Una opinión con la que discrepó su marido: "No, no, en absoluto". "Tampoco hay muchas portadas de mujer enseñando músculo", añadió Sara Ramos. "A eso me refiero, que cuando es una mujer… Pilar Vidal crea una cabecera tú y nos unimos todas", sentenció la presentadora, a modo de broma.