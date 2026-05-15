'Supervivientes 2026' afronta una final anticipada con su explosiva lista de nominados en Telecinco

La gala 11 de 'Supervivientes 2026', que ha acogido la expulsión definitiva de Almudena Porras, ha puesto el broche con las nominaciones. Unas nominaciones que han vuelto a ser las tradicionales y que han sido las primeras con todos los concursantes -los diez que quedan en la competición- unificados. Los expuestos a la próxima expulsión son Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Gerard Arias.

Una vez señalados todos, el programa ha abierto el televoto en la app de Mediaset Infinity. Será, sin duda, otra de las expulsiones más duras de la presente temporada a tenor del nombre de los expuestos al implacable veredicto del público, pues son cuatro pesos pesados.

Antes, los concursantes, unificados en Playa Conquista, han participado en la prueba por el liderazgo, en la que solo uno se podía colgar el collar de líder. La vencedora contra todo pronóstico ha sido Ivonne Reyes. Por ello, se ha librado de la nominación por la condición de inmune y ha alcanzado el poder de la designación directa, que ha ido para Gerard Arias.

Así se han desarrollado las nominaciones de la gala 11

Alvar Seguí ha nominado a Aratz

Claudia Chacón ha nominado a Aratz

Aratz Lakuntza ha nominado a Claudia

Darío Linero ha nominado a Maica

Alba Paul ha nominado a Alvar

Gerard Arias ha nominado a Alvar

José Manuel Soto ha nominado a Claudia

Borja Silva ha nominado a Alba Paul

Maica Benedicto ha nominado a Aratz

Ivonne Reyes, como líder, ha nominado directamente a Gerard

Almudena Porras, antes de marcharse, ha nominado a Gerard

Con todo ello, los supervivientes que se juegan su permanencia en 'Supervivientes 2026' durante la duodécima semana de concurso son Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Gerard Arias. Uno de ellos cuatro abandonará la aventura el próximo jueves 21 de mayo en una nueva gala comandada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.