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Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Alvar, Claudia, Aratz o Gerard?

por El Televisero

Los expuestos a la próxima expulsión de 'Supervivientes 2026' son Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Gerard Arias

Alvar, Claudia, Aratz o Gerard, nuevos nominados
Alvar, Claudia, Aratz y Gerard, nuevos nominados | Montaje El Televisero

Tras la expulsión de Almudena Porras, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus duodécimas nominaciones en la gala 11. Las primeras nominaciones tras la esperada unificación que han dejado a cuatro nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Gerard Arias.

Así se han desarrollado las nominaciones de la gala 11

  • Alvar Seguí ha nominado a Aratz
  • Claudia Chacón ha nominado a Aratz
  • Aratz Lakuntza ha nominado a Claudia
  • Darío Linero ha nominado a Maica
  • Alba Paul ha nominado a Alvar
  • Gerard Arias ha nominado a Alvar
  • José Manuel Soto ha nominado a Claudia
  • Borja Silva ha nominado a Alba Paul
  • Maica Benedicto ha nominado a Aratz
  • Ivonne Reyes, como líder, ha nominado a Gerard directamente
  • Almudena Porras, antes de marcharse, ha nominado a Gerard

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero! 

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