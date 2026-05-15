Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Alvar, Claudia, Aratz o Gerard?

Tras la expulsión de Almudena Porras, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus duodécimas nominaciones en la gala 11. Las primeras nominaciones tras la esperada unificación que han dejado a cuatro nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Gerard Arias.

Así se han desarrollado las nominaciones de la gala 11

Alvar Seguí ha nominado a Aratz

Claudia Chacón ha nominado a Aratz

Aratz Lakuntza ha nominado a Claudia

Darío Linero ha nominado a Maica

Alba Paul ha nominado a Alvar

Gerard Arias ha nominado a Alvar

José Manuel Soto ha nominado a Claudia

Borja Silva ha nominado a Alba Paul

Maica Benedicto ha nominado a Aratz

Ivonne Reyes, como líder, ha nominado a Gerard directamente

Almudena Porras, antes de marcharse, ha nominado a Gerard

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