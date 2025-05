Joaquín Prat señala lo que gran parte del público sostiene de 'Supervivientes 2025' y en ello pone el foco

Tras ver la gala 9 de 'Supervivientes 2025', Joaquín Prat ha puesto el foco en lo que está pasando con Montoya, Anita y Carmen Alcayde. Los tres se han hecho fuertes en el reality y parecen los amos del programa. Eso es algo que ha cuestionado el presentador de Telecinco.

Ha ocurrido cuando en 'Vamos a ver' han abordado el enfrentamiento de Anita con Álex Adrover al negarse a pelar almendras alegando que está mal del brazo. Anita, con poca o ninguna empatía, desconfía de su dolor y así lo expuso anoche delante de su compañero, visiblemente dolido. Además, se rio de los dolores de Álex con mal gusto.

Al ver esta escena, Joaquín Prat ha alzado la voz alto y claro y ha señalado justo lo que muchos creen de esta temporada. "¿Sabéis lo que pasa en esta edición de 'Supervivientes'? Pasa que Montoya, Anita y Carmen se sienten tan protagonistas, pero a la vez tan fuertes, que han cogido las riendas del programa y además no hay nadie que les tosa o no hay nadie que intente ponerles en su sitio", ha sentenciado el comunicador de Mediaset.

"El problema que yo creo que también tienen ellos es que va a llegar un momento en el que no puedes sobrepasar todos los límites. Me refiero a que no te puede molestar todo, no te puede molestar que a un compañero le duela el hombro y quejarte tú. Chica, si le duele, sabrá él si le duele o no. Va a llegar un momento en el que Anita va a crear rechazo", ha apuntado por su parte Adriana Dorronsoro.

"Ya digo que no tienen rival porque no hay nadie que se atreva a enfrentarse a ellos", ha insistido Joaquín Prat, que de alguna forma ha mostrado su hastío con esta situación de monopolización de las tramas y de cierto engreimiento. "Anita no era tan ofensiva cuando estaba sola pero desde que se ha unido al trío con Montoya y Carmen tiene licencia para matar", ha lamentado también Alexia Rivas.