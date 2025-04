"Es una falta de respeto": Juan del Val dice 'hasta aquí' a Gonzalo Miró tras su desencuentro en 'La Roca'

Este sábado 26 de abril se produjo el funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano en Roma. Un tema que ha dado mucho que hablar este domingo en 'La Roca' y que ha llevado a que Gonzalo Miró y Juan del Val se hayan enzarzado en pleno directo por la ausencia del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Cabe recordar que por parte de España viajaron los reyes Felipe y Letizia así como el Ministro de Presidencia y de relaciones con las Cortes, Félix Bolaños así como las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo.

Mucho se ha hablado sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral del Papa Francisco. Y de hecho, este domingo Nuria Roca preguntaba a los colaboradores de 'La Roca' sobre ello. "Yo creo que tendría que haber ido y la razón por la que no va yo creo que tiene que ver con lo personal y es que a él no le gusta estar en segunda fila, él se desenvuelve mal cuando no está en primera fila. Y lo creo porque puedo especular porque nadie me ha dicho no voy por este motivo o por otro porque decir que no tiene porque ir no es una explicación", soltaba Juan del Val.

"Yo estoy totalmente con Juan y como especulo y porque los ejemplos están ahí para todos que es un narcisista de libro y no estaría en segunda, sino en tercera o cuarta línea", apostillaba el político del PP Jaime de los Santos. "Hay voces que apuntan a que por la mala relación que hay con los Reyes desde la última vez que coincidieron en los hechos de Paiporta no ha ido, otros dicen que es porque iba Feijóo y es que no lo sabemos porque no se ha dado una explicación", destacaba por su lado Nuria Roca.

"A mí por ejemplo me parece muy bien que no haya ido pero me gustaría que se me explicara oye no ha ido por esto. Pero a mí me parece bien que no vaya porque estamos en un Estado aconfesional", añadía la presentadora de 'La Roca' tras escuchar a sus compañeros.

Juan del Val se enzarza con Gonzalo Miró por reírse: "No tiene ninguna gracia"

Gonzalo Miró y Juan del Val en 'La Roca'

Tras ello, Nuria Roca le daba paso a Gonzalo Miró preguntándole por qué se reía mientras hablaban el resto de colaboradores. "La conclusión de Jaime de que es un impresentable y un narcisista y de Juan de que no va porque no va a tener protagonismo", explicaba el colaborador cuando Juan del Val le recriminaba que se riera de su argumento.

"Oye que es la opinión de cada uno y en tu derecho estás pero...", le decía Gonzalo. "Yo estoy haciendo un argumento y mi argumento tiene que ver con algo personal porque desconozco cual es el real. Pero eso de menuda gilipollez que has soltado me parece un poco de falta de respeto", le espetaba Juan del Val.

"No, tú estás diciendo que no va porque no va a tener protagonismo y Jaime que es un narcisista, yo solo digo lo que estáis diciendo vosotros", repetía Gonzalo Miró. "Es un argumento que te puede hacer gracia pero no la tiene", le replicaba Juan del Val. "¿Pero qué es lo que he dicho que no has dicho tú?", le preguntaba Gonzalo. "Lo que te estoy diciendo es que te estás riendo diciendo bueno lo que dice Juan...", le contestaba el marido de Nuria Roca.

Y finalmente, Gonzalo Miró se defendía asegurando que lo que le hacía gracia son "los argumentos que esgrimís para decir porque no ha ido". "Uno dice que porque es un narcisista y el otro que porque no tiene protagonismo pues me hace gracia cual es el problema", volvía a decir el colaborador. "Pero a lo mejor no tiene ninguna gracia", concluía Nuria Roca. "Mira yo pensaba que tenía que haber ido y escuchando a Jaime y Juan ahora pienso que es mejor que no haya ido solo por llevaros la contraria", sentenciaba Miró.