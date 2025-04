Preguntan a Juan del Val por cómo es trabajar con Tamara Falcó y la define con una palabra que nadie ha usado

Cada vez que Juan del Val habla, sube el pan. Sus intervenciones en los programas en los que colabora, 'El Hormiguero' y 'La Roca', no dejan indiferente a nadie. Ahora, el escritor ha concedido una entrevista a la revista 'Magas', donde, entre otras muchas cosas, admite cómo es Tamara Falcó en el trabajo y desvela quién es su político favorito.

Al ser preguntado por cómo definiría con una palabra a sus compañeras de trabajo en 'El Hormiguero' Cristina Pardo y Tamara Falcó, el tertuliano señala que "Tamara es 'especial'. Y Pardo es una 'extraordinaria profesional'".

Y concreta el significado de "especial" respecto a la marquesa de Griñón: "Es distinta, no cabe duda. Es una comunicadora distinta. No me parece que haya que definirla: Tamara es un personaje al que es difícil dejar de mirar", añade.

En cuanto a su opinión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha criticado con dureza públicamente, el marido de Nuria Roca no se muerde la lengua. Aunque ha empezado reconociendo que le parece "un señor guapísimo", confiesa que "no me gusta nada porque tiene todas las cosas que detesto en las personas y especialmente en los políticos: no tiene principios, no tiene ideología. Él cree que es de izquierdas, pero yo no me lo creo. Es pose. Es un megalómano".

Acto seguido, Juan del Val también se sido preguntado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Ninguna de las dos me gusta. Yolanda Díaz me parece una mujer absolutamente plana y con un mensaje muy menor", ha reconocido el colaborador televisivo.

Juan del Val compara a Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez

Respecto a la presidenta madrileña, asegura que "hace una cosa que también hace Sánchez, que es provocar el enfrentamiento". "Y a mí la gente que provoca el enfrentamiento en beneficio propio no me gusta", añade.

Pero Juan del Val sí que tiene políticos favoritos. Así lo reconoce él mismo: "Ahora mismo, de políticos, ahora mismo tengo bastante simpatía por Juanma Moreno. Hay algo ahí que me gusta. Siempre he sido un votante de izquierdas, pero ahora no puedo votar a esta izquierda. Estoy deseando que Sánchez se vaya para volver a votarla. Desde Julio Anguita a Felipe González. Y de derechas… Juanma. Es interesante, es respetuoso y trata de buscar acuerdos", sentencia.