Laura Fa se atreve a llamar a Miguel Bosé como nadie tras su bochornosa entrevista en 'El Hormiguero'

La visita de Miguel Bosé el pasado jueves en 'El Hormiguero' sigue trayendo cola. Laura Fa ha sido la última en criticar duramente al cantante por sus polémicas palabras en el programa de Pablo Motos, donde llegó a asegurar que en España no hay libertad de expresión.

"Europa ha caído en el wokismo más absoluto y la libertad de expresión está en peligro", lamentó Miguel Bosé en el espacio de Antena 3 sin la más mínima oposición por parte de Pablo Motos. Lejos de quedarse ahí, añadió que "las libertades de los años 70 y 80 ya no las hay, se han perdido. La gente tiene miedo a decir lo que piensa".

Unas palabras que levantaron una enorme polvareda en las redes sociales y ante las cuales Laura Fa ha sido incapaz de quedarse callada. A través de sus redes sociales, la colaboradora de 'Espejo Público' ha escrito lo siguiente: "Miguel Bosé dice estas imbecilidades cuando hasta 1978 se tipificó la homosexualidad como un delito. Y hasta 1990 se consideró una enfermedad psiquiátrica. Solo por ponerle un ejemplo a este pedazo de facha sin memoria".

Las polémicas palabras de Miguel Bosé en 'El Hormiguero'

Entre otras cosas, el cantante también aseguró en 'El Hormiguero' que todo formaba parte de un plan de la élite para controlar a las masas: "Ahora se está proponiendo el euro digital. Lo digital es una trampa. Ustedes siempre con cash y dinero en el bolsillo, en casa debajo del colchón".

Incluso puso el ejemplo de China donde se controla a la gente: "Deciden si puedes viajar, si puedes comer aquí. Ellos te van recortando libertades". "Las pandemias, los encierros, el dinero, las fronteras, las políticas" y "todo lo que es el wokismo en general está hecho para el control social", añadió Miguel Bosé.

Según el artista, esta élite, es el 1% que lo posee todo y que se reúne en Davos: "Esos cretinos, príncipes de mierda, ¿lo habéis entendido bien? ¿Lo vuelto a repetir?". Consciente de la polémica que iban a traer sus palabras, el invitado le preguntó a Pablo Motos: "¿Me he pasado o no? ¿Me he pasado?". "Estamos en directo, no tiene remedio. Si te has pasado, ya ha pasado", le dijo el presentador. "Creo que me he quedado corto", sentenció Miguel Bosé.