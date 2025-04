'El Hormiguero' da pábulo a las teorías conspiranoicas de Miguel Bosé ante la complacencia de Pablo Motos

Miguel Bosé regresó este jueves a 'El Hormiguero' para cerrar la semana de entrevistas y presentar su nueva gira de conciertos 'Importante tour', con el que ha regresado a los escenarios después de ocho años. Y además de pronunciarse sobre los problemas de salud que ha enfrentado en la última década, el cantante no dudó en manifestar sus teorías conspiranoicas ante el beneplácito de Pablo Motos y los aplausos del público.

"Al final todo lo que pasé fue una cadena de falsos diagnósticos hasta que di con el problema, que se atisbó en la infección de una muela", aclaró Miguel Bosé sobre las complicaciones de salud que le han alejado de los escenarios estos últimos años. A su vez, desveló que tuvo que viajar hasta Lyon, Francia, para dar con los especialistas que finalmente trataron su problema.

Miguel Bosé propaga sus conspiranoias en 'El Hormiguero' ante las risas de Pablo Motos

Pero hubo un momento de la entrevista en el que Miguel Bosé hizo un inciso para pronunciarse sobre el que él considera uno de los principales males de nuestro tiempo. "La gente a veces tiene miedo a decir lo que piensa. La base de una democracia es la libre expresión, cuando empiezan a coaccionarte y limitarte en tu discurso, tu diálogo, invadir la posibilidad de opinión... ", sentenció, denunciando la supuesta falta de libertad de expresión.

"En China no hay democracia porque no hay opinión, y aquí todo eso se está haciendo caer más duro, están entrando en un juego de falsas promesas, falsos sueños que es grave, a parte de otras cosas más que suceden en todas las fronteras", advirtió el cantante, que más adelante cargaría contra todos los que le han criticado estos años por sus controvertidas opiniones, como la de la vacunación por el COVID-19.

"He sido toda la vida políticamente incorrecto, no sé qué es lo que sorprende. No me invento nada, viene de verdades y cosas muy estudiadas y muy investigadas", insistió Miguel Bosé en 'El Hormiguero', sin referirse a ninguna de sus polémicas en particular, pero tal vez haciendo alusión a su rechazo total a las medidas que se implantaron para frenar la pandemia.

Y ante su denuncia, Motos reconoció que "el precio que paga uno hoy día por decir lo que piensa es muy alto". A lo que Bosé le agasajó: "Menos aquí en 'El Hormiguero' donde se puede hablar. Vamos a acabar 40 millones de españoles viviendo en esta sala".

"Europa era una maravilla de continente, un museo, la abuela de todos los continentes, pero ahora ha perdido ese encanto, esa originalidad y está en riesgo", lamentó sobre la situación de Europa. "Hay un control social absoluto de las pandemias, los encierros, el dinero, las fronteras, todo está hecho por una élite que es un 1% que lo posee todo y se reúne en Davos una vez al año. Cretinos, príncipes de mierda… ¿Me habéis entendido?", sentenció el cantante.

La opinión de @boseofficial sobre Europa y lo políticamente correcto #BoséEH pic.twitter.com/2vaVhRAn0o — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 10, 2025

Sobre su revés de salud: "Es difícil retomar el habla"

Por otra parte, Miguel Bosé no dudó en profundizar en 'El Hormiguero' sobre el "milagro" de su tratamiento. "A parte de las infecciones que tenía que hacían que todo el tracto digestivo infectase al resto, tenía una falta de cierre de cuerdas, no cerraban bien y se escapaba mucho aire", continuó explicando el invitado. "En Lyon, Francia, me hicieron una extracción de células madre, que no tenía casi, te las inyectan y eso va a absorbiendo de forma natural, no es nada tóxico porque es tu cuerpo", aclaró Bosé.

"Poco a poco se va retomando, es más difícil retomar el habla porque son músculos que se atrofian y se duermen. Cuesta más aprender a hablar que volver a cantar, porque es otro sistema el que utilizas, respiración, diafragma... es menos complicado", explicó también Miguel Bosé sobre el complicado proceso que ha vivido hasta poder aprender a hablar de nuevo después de sus intervenciones.