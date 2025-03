Preguntan a Sonsoles Ónega a quién votó en las últimas elecciones y su respuesta va a traer mucha cola

Sonsoles Ónega es muy poco dada a hacer entrevistas, pero ha hecho una excepción y se ha pasado por el podcast 'Ac2ality'. Más sincera que nunca, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' se ha mojado sobre política, desvelando incluso a quién votó en las últimas elecciones generales.

Abel Planelles, el conductor del citado podcast no ha dudado en preguntarle a quién votó en las pasadas elecciones generales de España, en verano del 2023, que recordemos ganó el Partido Popular aunque sin la mayoría suficiente para formar gobierno. Lejos de quedarse callada o irse por la tangente, Sonsoles Ónega ha respondido con sinceridad.

"En blanco. Yo es que siempre voto en blanco", ha reconocido la escritora. Tras esto, la entrevistadora le ha preguntado a quién ha favorecido esa elección de la periodista, a lo que ella ha contestado que el voto en blanco "se supone que beneficia a la mayoría, se supone". Por lo tanto, habría beneficiado al partido de Alberto Núñez Feijóo.

Sonsoles Ónega, muy dura con los políticos actuales

Respecto a los motivos por los que ha decidido entregar su papeleta en blanco y no decantarse por ningún partido, la presentadora confiesa que no la convence ningún político. "Me encantaría que existiera un político 'flautista de Hamelín' al que todos siguiéramos por convicción, porque creemos que va a cambiar las cosas, porque es honrado, inteligente, formado, culto, con sensibilidad…".

A la pregunta de si no cree que haya un político así en la actualidad, Sonsoles Ónega es rotunda: "No. En España no existe. Para tener mi voto no existe", ha asegurado. No obstante ha dejado claro que "no es que no los haya", sino que no concurren "como cabezas de lista y en un cartel electoral". "Un candidato a presidente o presidenta del Gobierno no existe. Con lo cual… Mira, el voto es importantísimo", ha sentenciado la comunicadora madrileña.