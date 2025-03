Sonsoles Ónega censura a Antonio Naranjo por lo que se le escucha y le pone en su sitio

Este viernes, Sonsoles Ónega conectaba con Martín y Guadalupe, la mujer que ha sido estafada por un hombre que se hizo pasar por Enrique Iglesias. Una conexión que acababa con Pilar Vidal y la propia Sonsoles enfrentándose con Antonio Naranjo por sus comentarios sobre este asunto.

Tras recordar todo este asunto en el que Guadalupe se vio envuelta tras haberle estafado 3.000 euros, Sonsoles Ónega se dirigía a Martín para saber si le dolió este asunto. "Yo entiendo que ella es una persona de la tercera edad con 73 años", empezaba diciendo el hombre. "Oye no, es una señora", le replicaba Sonsoles a lo que Antonio Naranjo con sorna decía que "es una chavalita". "No, chavalita no, pero una señora de 73 años", le contestaba la presentadora a su compañero.

"¿Y usted cuantos tiene Martín 15?", le soltaba Sonsoles a su invitado antes de intentar saber más sobre este asunto en el que Guadalupe quiso dejar a su marido para dejarle por este hombre que se hizo pasar por Enrique Iglesias. "¿Usted le explicó con cariño que le habían estafado no?", cuestionaba Sonsoles Ónega.

Sin embargo, en 'Y ahora Sonsoles' pensaban que había algo en ese matrimonio para que Guadalupe cayera en las redes de este estafador. "A ver algo pasa Martín cuando su mujer piensa todo eso", exponía Pilar Vidal. "Perdona Pilar a ti te toca las castañuelas Enrique Iglesias y también caes", le cortaba Antonio Naranjo. "Y tú caes antes que Guadalupe", le decía Ángela Vallvey. "No, yo no caigo. A mí me gusta mucho Alejandro Sanz y me escriben y sé que no es él. Entonces Martín además de usted, ¿ha habido otra persona en la vida de su mujer?", trataba de saber la colaboradora. "Nunca", respondía ella.

"Guadalupe ayer usted nos contó que estaba regular con Martín y que estos falsos hombres se aprovechan de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad", aseveraba Sonsoles mientras Antonio Naranjo soltaba un "uy". "Antonio hoy pillas", le advertía Sonsoles Ónega. "Eso lo hace un tío y le mandáis con toda la razón a hacer puñetas y cuando lo hace una mujer es que estaba en situación de vulnerabilidad", replicaba el colaborador.

Después de escuchar ambos, Pilar Vidal comentaba que quizás tendrían que recurrir a ayuda médica porque Guadalupe no está en sus cabales si de verdad creía que se trataba de Enrique Iglesias. "Pero qué ayuda médica ni que demonios", le contestaba Antonio Naranjo. "Por favor que estamos hablando de un artista internacional, seamos serios", pedía Pilar Vidal. "Yo no quiero ser ofensiva pero estamos pidiendo sentido común y no lo hay porque la gente a veces cuando hay unas carencias de soledad y de autoestima pues a ella le da igual que sea Enrique Iglesias, lo que quiere es alguien que le dore la píldora", trataba de defender Valeria Vegas.

"Yo a ella le diría que si le llama Michael Jackson desgraciadamente ya no está entre nosotros no se lo tome en serio. Y a usted, si yo estuviese en su lugar, con todo mi cariño, yo no estaría con una señora primero que me es infiel, lo hace por un Enrique Iglesias falso y puestos a elegir a un amante imaginario pues Enrique no me parece muy allá, si fuera por un Paul Newman", comentaba con sorna Antonio Naranjo.

Pilar Vidal y Sonsoles Ónega se enfrentan con Antonio Naranjo

Después al ver que sus compañeros se tomaban el tema a cachondeo, Pilar Vidal se indignaba. "Si Guadalupe no está bien no le demos gasolina", pedía la colaboradora. "Pero deja de romper las ilusiones", le contestaba Antonio Naranjo. "¿Guadalupe usted en el fondo de su corazón sigue esperando a que le llame Enrique Iglesias?", volvía a preguntarle él. "Oye ya está bien ehhh, a mi no me hace gracia", sentenciaba Pilar Vidal completamente indignada.

"Pero Pilar deja que responda Guadalupe", le pedía Antonio Naranjo. "Pues hay que decirle que no va a venir nunca", soltaba Ángela Vallvey. "¿Pero por qué no? Nunca se sabe", apuntaba con sorna el colaborador. "Pero si Enrique es muy majo, quizás la llama", añadía Naranjo. "No le digáis esas chorradas. Además Antonio Naranjo te digo una cosa que hoy estás fatal en todo lo que dices, diciendo eso estamos alimentando mafias, ¿o qué te crees? Esto son cuatro nigerianos organizados y están haciendo mucho daño y sacando mucho dinero a las mujeres", terminaba diciéndole Sonsoles Ónega a su compañero.