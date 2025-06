Firme aclaración de Sonsoles Ónega ante lo que han captado las cámaras a Nuria Fergó en su programa

Sonsoles Ónega recibía este miércoles en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a Nuria Fergó. La cantante y ex componente de 'OT 1' volvía a conceder una entrevista íntima después de toda la polémica que se generó tras su paso por el programa de Mtmad, 'Madres desde el corazón'.

Durante la entrevista, Nuria Fergó se ha emocionado al ver imágenes de su padre, que fallecía recientemente. Un duro varapalo sumado a su reciente ruptura sentimental cuando tenían planes de boda que ha hecho que la cantante esté en boca de todos.

Al preguntarle por la cancelación de su boda, Nuria Fergó no dudaba en frenar a Sonsoles Ónega para matizarle que eso no era así. "Nunca puse fecha de boda. Se lo he dicho siempre a los medios, nunca he aplazado nada. Quiero que quede claro porque me he aburrido de decirlo", recalcaba la andaluza harta de que le pregunten por lo de su boda. "Las cosas se rompen, son cosas que pasan todos los días", aclaraba después.

Tras ello, Sonsoles Ónega daba paso a un vídeo que hacía un repaso a los motivos por los que Nuria Fergó se separó en su momento de su ex marido y padre de su hija, José Manuel Maíz, y la réplica que le había dado él a sus últimas acusaciones.

Sonsoles Ónega tiene que aclarar el motivo de la risa de Nuria Fergó: "Quiero matizarlo"

Nuria Fergó, captada riéndose en 'Y ahora Sonsoles'

Justo en ese momento, las cámaras de Antena 3 captaban a la compañera de Chenoa y Rosa López en la academia riéndose mientras la audiencia veía un vídeo delicado sobre las polémicas con su ex marido. Era por ello, por lo que Sonsoles Ónega no dudaba en dar explicaciones a los espectadores para que no hubiera malos entendidos.

"Quiero matizar que Nuria Fergó se estaba riendo por un comentario que le he hecho yo, no por lo que dice este señor", precisaba la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'. "No, es una de cosa de Sonsoles que no va a contar, pero que nos hemos reído las dos", apostillaba la propia Fergó. "Vamos de jardín en jardín. Es que si no dirán que Nuria se reía mientras el padre de su hijo...", aseveraba Sonsoles. "Es verdad que siempre pasa eso, haces muy bien en explicarlo", concluía Fergó dándole las gracias.