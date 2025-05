Nacho Abad despacha a Ramón Espinar en Mediaset por lo que suelta de la protegida Ayuso, y él hace esta denuncia

No hay día sin desencuentros en 'En boca de todos', el programa que presenta Nacho Abad en el canal secundario de Mediaset. Y este lunes, uno de los más sonados se ha producido entre el propio presentador, convertido en abogado de Isabel Díaz Ayuso, y Ramón Espinar, colaborador habitual del espacio.

El programa ha abordado los resultados de una encuesta flash del CIS sobre el sentir de la población con el apagón del pasado lunes. Según los datos, el 60% de los españoles estaría descontento por cómo fue la comunicación y la gestión desde el Gobierno. Y este asunto ha derivado en un fuerte choque entre tertuliano y presentador.

"Creo que los españoles que consideran que la comunicación pudo ser mejor pueden tener razón, pero de ahí a inferir que el apagón fue culpa del gobierno, que el gobierno tiene que irse por el apagón... Yo veo todos los días al PP con Isabel Díaz Ayuso y su nueva cara de Cruella de Vil al frente...", se ha arrancado a decir Ramón Espinar.

Esta forma de referirse a la presidenta madrileña ha sido censurada inmediatamente por Nacho Abad, que casi siempre salta cuando se critica a Ayuso. "Eso es innecesario", le ha confrontado el comunicador de Mediaset. "¿El qué es innecesario? ", ha preguntado Espinar. "El comentario de Cruella de Vil, es innecesario", ha insistido Abad.

"Yo sé que cada vez que digo Ayuso se activa el escudo", ha soltado con sorna el expolítico de Podemos. "Es innecesario, un comentario físico es innecesario", ha apuntado por enésima vez Nacho. "No, no, lo de la cara de Cruella de Vil no es un comentario físico, tiene que ver con su actitud, pero es verdad que cada vez que se nombra a Ayuso en esta mesa se activa el escudo antimisiles y uno ya no puede seguir hablando", ha denunciado en directo Ramón Espinar.

"Pues ya está", ha confirmado Nacho Abad, retirándole el turno de palabra para otorgárselo a su colega Antonio Naranjo, el azote del gobierno de Pedro Sánchez por antonomasia. "¿Ya está? ¿Se ha acabado mi turno? Por decir Ayuso, ¿no? Es increíble, macho", ha clamado Espinar ante la censura manifiesta del conductor de 'En boca de todos'.

Antonio Naranjo, por su lado, ha cedido el turno a Ramón Espinar pero un censor Nacho Abad ha dicho que bajo ningún concepto. "No le quiero dar el turno porque se estaba enrollando", ha sentenciado; una forma de enmascarar que despachaba su colaboración por poner a Isabel Díaz Ayuso en el disparadero.

"Aquí no se puede decir Ayuso", ha proseguido protestando Espinar mientras ponía caras de rechazo y de incredulidad por esa censura tan descarada de parte de Nacho Abad. "Ya lo has dicho 17 veces", le ha recriminado el presentador. "Esto es como en el monopoli, si dices Ayuso se entra en prisión", ha apostillado Sarah Santaolalla, uniéndose a ese clamor de su compañero Ramón.