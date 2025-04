Antonio Naranjo amenaza con dejar el programa de Nacho Abad por lo ocurrido: "Si el nivel del debate es esto, me voy"

Raro es el día que no se producen rifirrafes en 'En boca de todos' que obligan a Nacho Abad a callar a sus colaboradores. Este miércoles, Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla volvían a protagonizar un tenso enfrentamiento a raíz de las posibles causas del apagón masivo del lunes.

Y es que en las últimas horas la tensión ha estallado entre el Gobierno y la oposición criticando su falta de transparencia a la hora de trasladar a los españoles lo sucedido el lunes. Pese a que Red Eléctrica y la Unión Europea han prácticamente descartado el ciberataque, desde el Gobierno se sigue manejando cualquier tipo de hipótesis.

"Lo que no puede ser es que además de no asumir cualquier tipo de responsabilidad busque culpables falsos. Siguiendo la teoría de Pedro Sánchez de que todo problema para él es una oportunidad para tapar sistemáticamente las huellas de sus propios desperfectos. ¿Pero qué cojones están contando a la gente de que no se sabe cuáles son las razones? Son evidentes. Podemos dudar de quién tiró la piedra al estanque pero ese día había un 78% de energías renovables inestables ante fenómenos externos", empezaba defendiendo Antonio Naranjo.

"Están engañando a la gente", insistía el periodista. "No hay datos para sacar esa conclusión", le rebatía Juan Lobato. "La gran incógnita es cuál fue el factor externo pero si tenemos un mix energético desequilibrado si pasan una serie de cosas esto se va al carajo", refrendaba Naranjo antes de que Nacho Abad asegurara que él no estaba preguntando por la parte técnica sino política.

Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo, enfrentados en 'En boca de todos'

Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo, enfrentados en 'En boca de todos'

Era entonces cuando Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla se encaraban. "A mí me parece muy atrevido sin ser expertos ninguno de esta mesa en materia energética dar por hecho un motivo que no conocemos, hay que escuchar a los expertos. Ayer escuché decir a un experto en la radio que hasta dentro seis meses o un año no vamos a tener un informe sobre lo que ha pasado, yo no me atrevo a decir cualquier tontería o barbaridad", aseveraba la periodista. "Pero el presidente le ha echado la culpa a las operadoras privadas", le recordaba Nacho Abad.

"Me sorprende que se culpa al gobierno cuando se habla de la red eléctrica teniendo el 80% en empresas privadas. Quizás debamos debatir y profundizar en esto algún día y si nos interesa que los servicios públicos funcionan y que cuando están privatizados y hay subcontratas funcionan mal. No me da la gana hablar de una empresa del gobierno cuando el 80% está privatizado", sentenciaba ella. "No mintamos a la gente, eso no es cierto", le replicaba Naranjo.

Tras ello, Sarah Santaolalla ponía sobre la mesa que le llama la atención que las operadoras privadas cuestionen la energía eólica que es la que menos dinero les da. "Te llama la atención siempre lo secundario para desviar la atención y tener un debate infantil", le espetaba Antonio Naranjo. "Infantil serás tú y sectario también", le soltaba ella. "Es agotador escuchar propaganda, los que intentamos poner un poquito, y no solo yo, cualquiera, de orden es imposible porque tú sueltas una serie de mantras y de dogmas que no hay por donde cogerlos", sentenciaba el periodista. "Aquí eres tú el sheriff para poner orden claro", se defendía Sarah.

Tensión entre @AntonioRNaranjo y @SarahPerezSanta:



➡️ Sánchez no descarta el ciberataque a pesar de que Red Eléctrica y la Unión Europea lo niegan.



🔴 #EnBocaDeTodos30A en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/DZIjBDlzKG — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) April 30, 2025

Naranjo amenaza con abandonar el programa: "Si el nivel es este me voy"

Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo en 'En boca de todos'.

Pero lejos de quedarse ahí la cosa, los dos seguían enzarzándose cuando Sarah Santaolalla pedía ser serios y no hacer caso de informaciones basura. "Yo prefiero que haya información veraz y no información basura. Por mucho que aquí haya muchos expertos en energía...", trataba de decir antes de que Naranjo la cortara para decir que era una "faltona". "Es que no puede hablar como si fuera una fábrica de bulos", aseveraba él. "¿Puedo contestar?", pedía ella mientras Nacho Abad le pedía a su compañero que dejara terminar. "Pues yo me voy si el nivel del debate es este", añadía el periodista.

"Esto no es decente", insistía Antonio antes de que Nacho Abad tratara de continuar con el debate y le hiciera una pregunta a Sarah Santaolalla pidiéndole que no mezclara las cosas. "¿Red eléctrica, cuando dice que descarta que es un ciber ataque es información basura?", le cuestionaba el presentador. "No, claro que no. A lo que voy es que se habla de que no había información en las primeras horas y es porque no tenían nada que dar porque no había datos", aseveraba ella.

"Yo no soy experta pero creo que es pronto para descartar nada", añadía Sarah. "En eso tienes razón", se escuchaba decir a Naranjo. "Ni tú tampoco Naranjo pero yo aquí no voy sentando cátedra y preferimos con humildad callarnos la boca, a ver si aprendes", le replicaba ella. "Pero si lo único que haces es soltar propaganda", incidía él. "Propaganda soltarás tú y a ti te pagarán los Gobiernos a mí no", terminaba diciendo Sarah en clara alusión a su trabajo como presentador en Telemadrid.