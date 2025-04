"Me voy a ir, no aguanto más": Nacho Abad se planta en directo por lo ocurrido con Antonio Naranjo

La mesa de debate de 'En boca de todos' alcanzó tal nivel de crispación este miércoles que el propio Nacho Abad tuvo que dar un golpe en la mesa. El presentador terminó estallando contra dos de sus colaboradores tras presenciar una acalorada discusión en directo. Y el rostro de Cuatro no dudó en lanzar una seria advertencia sobre lo que ocurrirá si la situación en plató no cambia.

'En boca de todos' ponía el foco este miércoles en las responsabilidades políticas de los estragos de la DANA en Valencia y lo que Carlos Mazón estaba haciendo en el momento en el que saltaron todas las alarmas de peligro en la provincia. Lejos de llegar a un consenso común, la mesa de debate del espacio de Cuatro se dividió más que nunca, originando un cruce de gritos y reproches que pilló por sorpresa al presentador.

Nacho Abad estalla contra sus colaboradores: "A ver si tenéis un poco de empatía"

"Estaba ilocalizable el señor Mazón, mientras que la gente se estaba ahogando. Estaban con el agua al cuello y es una vergüenza equiparar a alguien que no tiene nada que ver…", comenzó sentenciando Sarah Santaolalla, visiblemente alterada. "No se puede jugar al juego de la mentira, no tiene las competencias el Gobierno, no se puede", señaló ante la atenta mirada de Nacho Abad.

Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo en 'En boca de todos'

Sin embargo, Antonio Naranjo no pareció muy conforme con el análisis de su compañera, interrumpiéndola y hablando por encima de ella hasta que el conductor de 'En boca de todos' le pidió encarecidamente respetar el turno de palabra. "Que el presidente del gobierno explique por qué no aplicó la ley de seguridad nacional, que le da competencias en catástrofes climáticas", intentó explicar el periodista mientras el comunicador le cortaba.

"Esas palabras os las vais a tener que comer", advirtió Naranjo con tono amenazante a la colaboradora antes de que Nacho Abad tirase la toalla por completo. "Me voy a ir al psicólogo. Doctor Fuertes, ábrame hueco, no aguanto más", señaló con sorna el presentador, declarando no poder aguantar más la tensión acumulada en el plató. "¿Queréis venir alguno aquí a mi sitio un rato y tener un poco de empatía?", llegó a señalar el periodista, visiblemente superado por la situación.