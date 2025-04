Marta Flich, indignada, dice 'hasta aquí' a Antonio Naranjo en 'Todo es mentira': "Te pido que respetes"

Este jueves, 'Todo es mentira' ha seguido analizando la última hora en torno a la gestión de Carlos Mazón de la DANA del pasado mes de octubre y para ello conectaba en directo con Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Pero durante su conexión se produjeron momentos tensos por culpa de Antonio Naranjo.

Así, Pilar Bernabé defendía que lo que tiene que hacer Carlos Mazón es acudir al juzgado y que declare y explique todo lo que hizo ese día. Tras ello, era Antonio Naranjo quien tomaba la palabra. "Yo no le discuto ni a Pilar Bernabé ni a nadie que señale al presidente de la Comunitat Valenciana porque desde el 30 de octubre debo defendiendo que debería irse porque más allá de las responsabilidades legales o técnicas hay unas morales que tiene que ver con la autoridad que tienes ante tu pueblo cuando le pasan cosas", empezaba diciendo.

"Me parece que Mazón debería haberse ido hace mucho tiempo. ¿Por qué no se activó la ley de seguridad nacional? ¿Por qué el presidente del Gobierno previendo no previendo que hay un incompetente al frente de la Generalitat Valenciana no firmó un decreto para desarrollar su propia estrategia de seguridad nacional?", cuestionaba el colaborador de 'Todo es mentira'. "¿Por qué el presidente del Gobierno ante una catástrofe climática según sus propias palabras prefiere ese día a firmar un decreto para cambiar las mayorías de RTVE?", incidía.

Pilar Bernabé da la versión del Gobierno sobre lo sucedido en la DANA

A esas preguntas, Pilar Bernabé era clara. "Efectivamente para poder abordar una situación de protección civil hay que elevar el nivel 3 de emergencia", le respondía la delegada. "No es verdad", le replicaba Antonio Naranjo mientras Marta Flich le pedía que por favor dejara hablar a la invitada. "Es que no es verdad", insistía el colaborador. "Naranjo vamos a escuchar a Pilar Bernabé igual que todos te hemos escuchado a ti porque es lo que toca y ahora le toca a ella", le volvía a decir la presentadora.

Pero Antonio Naranjo no paraba de interrumpirla y Marta Flich se ponía seria con él. "La propia ley de la Comunitat Valenciana que es la que está vigente prevé una situación que elevaría el riesgo a una situación de emergencia de la comunidad donde asumiría el mando el president de la Generalitat y si no hizo eso como voy a pensar yo qué excedía el nivel de emergencia si quién tenía que hacerlo porque es quien tiene la competencia y toda la información es la Generalitat. Nosotros no éramos conocedores de las llamadas del 112", explicaba la delegada del Gobierno.

"Usted está diciendo aquí en público que el Presidente del Gobierno necesita el permiso del presidente de una comunidad autónoma", aseveraba entonces Antonio Naranjo antes de que Pilar Bernabé le cortara para decir que eso no era lo que ella había dicho. "No, no déjeme porque quiero que quede grabado que usted está diciendo", pedía el colaborador. "Pero no diga algo que yo no he dicho", le solicitaba Bernabé. "Es lo que ha dicho que el Presidente del Gobierno necesita el permiso", insistía él. "No, no ha dicho eso", le contestaba Marta Flich.

Marta Flich frena a Antonio Naranjo por no dejar escuchar a Pilar Bernabé

"Bueno pues le pregunto, ¿usted cree que el Presidente del Gobierno necesita el permiso o el aviso del presidente de una comunidad para activar la ley de seguridad nacional? ¿Está diciendo que el capitán necesita el permiso del sargento?", le repreguntaba Naranjo. "A ver si podemos escuchar lo que dice pero que salga de su boca no de la tuya", soltaba Marta Flich.

Tras ello, Pilar Bernabé respondía que "obviamente no he dicho eso". "Lo que estoy diciendo es que en ese momento y en esa situación quién estaba al frente y quién en todo momento tuvo la colaboración minutada para todo lo que requería y tuvo a su disposición a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se disponían, a las que siguieron pidiendo, pero en el momento en el que había que proteger la vida de las personas fue desde las 4 hasta las 8 de la tarde. En esos momentos Naranjo no había posibilidad, era imposible", le contestaba ella.

Después, Naranjo insistía en rebatir las palabras de Pilar Bernabé lanzándole varias preguntas sin dejar responder. Algo que llevaba a que Marta Flich se desesperara. "Pero escúchala también y deja que responda a lo que le preguntas porque si no no hay respuestas, ¿o es qué también quieres tú dar la respuesta?", le recriminaba la presentadora.

"Naranjo, te pido que respetes, porque si interrumpes continuamente y no podemos escuchar a la persona que estamos entrevistando es un poco difícil", sentenciaba Marta Flich.